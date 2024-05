Christian Cueva se luce cantando un tema interpretado por Tony Rosado: "Tú eres mi amor"

Tony Rosado es uno de los artistas más queridos de la cumbia peruana. En más de una ocasión, el futbolista Christian Cueva se declaró fan de la música del 'Ruiseñor de la Cumbia'. Por medio de sus redes sociales, el pelotero compartió un video cantando una canción que podría ser dedicado a su esposa.

¡Cueva canta tema de tío Tony!

El cantante Tony Rosado es un gran representante de la cumbia peruana durante más de 30 años. Durante todo estos años, ha interpretado muchos éxitos musicales como "Ya Te Olvidé", "Volveré", "Carta Final", "Corazón de Piedra" y muchos más.

Durante las últimos días, se ha especulado que el futbolista Christian Cueva no se encuentra en buenos términos con su aún esposa Pamela López. En medio de estos rumores, el pelotero apareció en sus redes sociales cantando varios temas que podrían ser dedicados a ella.

Como ya se conoce, Cueva es fanático de las canciones y talento de Tony Rosado. Es por ello, que eligió una cantar una canción interpretado por el 'Ruiseñor de la Cumbia'. En el tema se le escucha decir: "Serrana, tú que perturbas siempre mis sueños, tú eres la que despierta mis ilusiones. Me paso noches enteras, vivo pensando. serrana, pequeña niña, tú eres mi amor. Serrana, porque te encuentras lejos de mí. No creas que te he olvidado, hoy pienso en ti".

Más de Tony Rosado

Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido como Tony Rosado creció en la ciudad de Piura. Ha pertenecido a grandes agrupaciones como Agua Marina, Armonía 10 y Miel de Abeja. Fue gracias a Radio Karibeña que el cantante ingresa a romper con su música en Lima con su canción "Te Eché al Olvido".

'El Ruiseñor de la Cumbia' uno de los artistas consagrados en el rubro musical peruano, manteniendo una carrera de más de 30 años cantando ininterrumpidamente, siendo considerado como uno de los principales referentes en el medio. Actualmente, viene produciendo más canciones para todos sus seguidores.

Hace algunas meses, Tony Rosado anunció que contraerá matrimonio civil con su esposa Susan. Hace varios años, la pareja solo logró casarse por religioso y como por fin pudo separarse de su anterior esposa, ahora se casará legalmente. El artista comentó que realizará una gran fiesta en Piura y botará la casa por la ventana, incluso ya habría contratado a su amiga y compañera musical Marisol para que cante en su boda con 'La Dama de Hierro'