Ernesto Pimentel celebra el Día del Padre con su hijo por adelantado: "Gracias por hacer que este día sea el mejor"

Ernesto Pimentel es un reconocido cómico, empresario y cantante que se ha ganado el cariño de la gente con su personaje de 'La Chola Chabuca'. El artista compartió por sus redes sociales, la gran emoción que tiene tras celebrar el Día del Padre junto a su único hijo Gael.

El cómico Ernesto Pimentel se convirtió en padre hace muchos años, gracias a la gestión subrogada con una amiga cercana de más de 20 años. Gracias a ello, nació el pequeño Gael, quien se ha convertido en lo más esencial para el artista y presentador de televisión.

Este domingo se celebra el Día del Padre y por medio de sus redes sociales, Ernesto Pimentel compartió cómo celebró su día en el colegio de su hijo. En el video se puede ver como el pequeño Gael baila con él y le da muchos presentes realizados a mano. El cantante le dedicó un bello mensaje en redes sociales expresando su emoción por tenerlo en su vida.

"Gracias Gael y a todos los que me envían sus buenos deseos de distintas partes del mundo gracias. Es verdad que a los 10 años me quedé literal sin nadie en el mundo, pero nunca deje de trabajar desde los 11 años en caritas y nunca deje de intentar nunca. Puse excusas para luchar, me han pasado muchas cosas buenas y no tan buenas, pero nunca me di por vencido. Hoy Feliz por que tu abrazo Gael hace que el mundo no duela", escribió.