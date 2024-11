John Kelvin comparte un mensaje en redes, tras entrevista de Glenda Rodríguez con Magaly ¿Qué dijo?

El cantante John Kelvin volvió a la comisaría, tras recibir una denuncia de agresión de parte de su expareja Glenda Rodríguez. La joven bailarina se presentó en el programa de Magaly TV para contar el calvario que vivió durante su relación y que continuaría con la denuncia. Ante ello, el artista se pronunció en redes compartiendo un mensaje.

El pasado 8 de noviembre, Glenda Rodríguez realizó una denuncia por agresión a John Kelvin, tras ser golpeada en un hotel en Los Olivos. El cantante de cumbia pasó dos días en la comisaría Sol de Oro, sin pronunciarse directamente a la prensa.

Ahora, tras la entrevista que realizó su expareja en el programa de Magaly TV, el artista publicó un video en sus redes sociales con un mensaje donde se encomendaría a Dios. Luego, de eso publica una imagen de un león con un rugido y la publicación de su última presentación.

"El verdadero guerrero no abandona la batalla, sufre, llora, ríe y no vuelve atrás. Si cae, se levanta confiando que Dios le dará la victoria. El verdadero guerrero es aquel que, a pesar del dolor y las dificultades, no abandona la lucha. El guerrero sabe que caer es parte del proceso, pero también sabe que levantarse es lo que le hace más fuerte. Él confía en sí mismo y en su capacidad de superar cualquier obstáculo, lo que se le presente en el camino y cuando cae sabe que Dios está con él", es el mensaje en redes.