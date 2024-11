Deysi Araujo asegura que no quiere saber nada de amores tóxicos: "Estoy sanando heridas en terapia"

Deysi Araujo está contenta con la llegada de Halloween y aprovechó la ocasión para disfrazarse de Harley Quinn. Además, la exvedette compartió algunos detalles de su vida personal y afirmó que ya no está dispuesta a mantener una relación tóxica.

En una íntima entrevista con un conocido diario local, la exbailarina confesó que ha asumido el rol de psicóloga para varias de sus exparejas debido a sus comportamientos tóxicos.

"Lo más tóxico que viví fue que me revisaran el celular todos los días y permitir que me siguieran al gimnasio, un gran error de mi parte", comentó en diálogo con Trome.

Asimismo, destacó que ha asistido a terapia, lo cual la ayudó a sanar muchas heridas de su infancia. Por ello, ahora está decidida a no tolerar la manipulación de ningún hombre.

"Estoy totalmente curada, pero me ha costado. Fui y sigo yendo a terapia, sanando las heridas que arrastro desde que era adolescente. No voy a permitir que nadie me manipule solo por un poco de cariño", agregó.

Finalmente, Deysi Araujo contó que su infancia fue muy dura y nunca tuvo la oportunidad de celebrar Halloween. Ahora, como adulta, disfruta disfrazándose de lo que ella quiere.

"Me encanta ver a la gente disfrazada. Yo nunca viví eso de niña porque me crié en el campo. No supe lo que era Halloween hasta que fui madre. Me he divertido mucho al transformarme en Harley Quinn", concluyó.