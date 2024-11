¡Terror en Los Olivos! Delincuentes disparan contra bus lleno de pasajeros y hieren al conductor

Un nuevo ataque a un bus de transporte público ha generado preocupación entre los conductores y cobradores de diversos gremios. La noche de ayer, un bus de la empresa Sol de Oro fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, resultando herido el conductor.

Según informó Exitosa Noticias, la unidad de transporte había salido de su paradero en el mencionado distrito aproximadamente a las 10:00 ap.m. Sin embargo, fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta en plena avenida Izaguirre.

Los delincuentes abrieron fuego contra el bus que se encontraba lleno de pasajeros, y una de las balas impactó en el brazo del conductor, identificado como Ronald Human Terrones (34), quien tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital cercano para recibir atención.

Las lunas del bus quedaron rotas debido al ataque, ya que los delincuentes dispararon hasta en cuatro oportunidades. Hasta el momento, no se han reportado pasajeros heridos.

Horas más tarde, los compañeros del transportista que resultó herido de bala informaron que hasta ahora no han sido víctimas de extorsión, aunque no descartan que el ataque a uno de los buses se deba a ese motivo.

Además, varios de los chóferes y cobradores decidieron no salir a trabajar hoy en apoyo a su compañero y, en algunos casos, por temor a que los delincuentes vuelvan a atacar alguna de las unidades.

"Nosotros estamos con temor, de repente ya no salimos y vamos a ver cómo solucionamos esto. No hemos recibido amenazas, solo la línea 5 (línea vecina). Ahora salimos y no sabemos si vamos a regresar", expresó un transportista.