¡La expone! Ex urraca revela cómo es trabajar con Magaly Medina: "Es muy exigente y perfeccionista"

La reconocida reportera Fiorella Roldán ha trabajado en diversos programas, incluyendo un dominical. Durante su carrera periodística, también fue parte del equipo de la conductora Magaly Medina en "Magaly TV La Firme". En una reciente entrevista para el podcast "La pura verdura", reveló la verdadera personalidad de la figura de ATV.

Cabe resaltar que algunos extrabajadores de Magaly Medina la cuestionaron por sus exigencias a la hora de trabajar.

La periodista Fiorella Roldán fue consultada sobre su experiencia trabajando con Magaly Medina, conductora de "Magaly TV La Firme". Roldán comentó que Medina es una persona exigente, lo que puede hacer que trabajar junto a ella resulte algo estresante.

La reportera y periodista Fiorella Roldán también mencionó que recibió algunos regaños de parte de Magaly Medina, señalando que estos ocurrieron debido a la forma en que redactó una nota, la cual aparentemente no fue del agrado de la conductora.

"Tiene un caracter complicado, fuerte es perfeccionista. Conmigo no ha sido mala. Mo me ha tratado mal. No he sufrido maltrato por parte de ella", añadió.