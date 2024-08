Nickol Sinchi sorprendió cantando en concierto de La Única Tropical ¿Se viene una colaboración?

Nickol Sinchi es una joven cantante de la cumbia peruana que viene cautivando al público en su faceta como solista. En un concierto de la agrupación La Única Tropical, la artista sorprendió a todo el público al aparecer en el escenario y cantar el tema "Amor Ilegal".

¡Sorprendió cantando "Amor Ilegal"!

La Única Tropical es una de las orquestas de cumbia más queridas y pedidas en el país. En uno de sus conciertos realizado en Motute, Lambayeque, llegó la querida artista Nickol Sinchi con su familia para disfrutar del concierto. Al ser captada por la agrupación, la invitó a subir al escenario y cantar para el público presente.

El grupo de cumbia compartió en sus redes la presentación de la cantante de cumbia en su concierto. La joven deleitó con su voz interpretando el tema "Amor Ilegal", llevándose los aplausos del público. Además, no solo ella subió al escenario, sino también su pequeño hijo Nicolás interpretando la famosa canción "Partido en Dos".

Más de La Única Tropical

La orquesta de Sechura, La Única Tropical, ha conquistado a todo el Perú con sus canciones e incluso, han llegado a nivel internacional. Entre sus temas con más reproducciones en su canal de YouTube, tenemos: "Si esta casa hablara", "Cuál Adiós", "Se Me Ha Perdido un Corazón", "Asesina de Amor", "Te Burlaste de Mí", "Me Tiraste al Mar", "No te equivoques corazón" y el más reciente éxito "Partido en Dos".

Por medio de una publicación, La Única Tropical anunció que el 31 de agosto realizará su gran concierto en la Explanada de Plaza Norte en Lima. Las entradas estarán a la venta a partir de este sábado 13 de julio. Además, la agrupación anunció que el mes de agosto es su aniversario y anunciarán en que otras ciudades estarán celebrándolo.

Sobre Nickol Sinchi

La artista estuvo trabajando por más de ocho años en Corazón Serrano y fue el único grupo donde estuvo como vocalista. La joven inició su carrera musical a la corta de edad de 15 años y ahora, cuenta con miles de fanáticos que la han visto crecer y formar su familia. Desde que la cantante decidió salir del grupo de los hermanos Guerrero Neira, dedicó más tiempo a su pequeño hijo Nicolás.

Ahora, todos viajan juntos en familia y sigue avanzando en su música. Entre las producciones de Nickol Sinchi están: "Premonición", "Me Dices Que Te Vas", "Ahora Vuelves A Mi", "Enamórate Como Yo", "Pienso En Ti", "Mix Corazón" y muchos más. Además, se encuentra produciendo nuevas canciones inéditas y colaboraciones musicales, de la cual podría venirse una con La Única Tropical.