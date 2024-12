¡Un éxito! "El amor de su vida" de Orquesta Candela y Pamela López supera el millón de vistas

Orquesta Candela ha lanzando un segundo videoclip oficial de su canción "El amor de su vida" junto a Pamela López. Es tanto el éxito de este tema que viene sumando más de un millón de vistas en solo unos días.

El pasado 14 de diciembre, se estrenó el videoclip oficial de "El amor de su vida" donde la influencer Pamela López brilló con su actuación. En esta producción de Orquesta Candela, se ha convertido en un éxito total logrando ocupar el top 5 de tendencias en YouTube. A través de las redes sociales, se ha viralizado la canción gracias a la nueva artista que se ha declarado fan de la cumbia.

En menos de dos semanas, el videoclip de este tema musical protagonizado por la ex de Christian Cueva, ya pasó el millón de reproducciones. Sin duda, esta canción se ha convertido en un éxito total de la cumbia peruana. Ahora, la joven también ha participado en los conciertos de la agrupación a pedido del público.

Después de superar el primer millón de reproducciones en el videoclip con Pamela López, muchos usuarios resaltaron el apoyo que Orquesta Candela le brindó a la influencer. Así mismo, resaltaron que tendría grandes dotes como actriz.

"Casi lloro, me emociono mucho, hermoso todo chicos éxitos. Pamelita siempre con la mirada arriba", "Sentí el dolor de Pamela López, me encantó el video, éxitos chicos Orquesta Candela", "Hermosa la señora Pamela López. Me encanta ésta canción en versión de la Orquesta Candela", "Solo diré actuación de Pamela López 10/10. Éxitos Orquesta Candela", expresaron algunos usuarios.