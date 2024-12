¿Lo llamaron? Julio César Uribe marca distancia de Agustín Lozano tras revelar contacto con la FPF

El reconocido exdeportista Julio César Uribe ha revelado su contacto con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en medio de la incertidumbre que rodea la salida de Juan Carlos Oblitas como director general de fútbol. Aunque se ha mencionado su nombre como posible reemplazo, Uribe evitó calificar el trabajo de Agustín Lozano, actual presidente de la FPF.

En una reciente entrevista con el periodista Eddie Fleischman, Uribe abordó la necesidad de un cambio en la gestión del fútbol peruano, enfatizando la importancia de trabajar en conjunto para generar un nuevo universo de jugadores. Su análisis se centró en la falta de planificación en el recambio generacional de futbolistas en el país. Conoce más detalles al respecto.

La reciente renuncia de Juan Carlos Oblitas como director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) generó un gran impacto en el país la semana pasada. Ante esta situación, la FPF ha iniciado la búsqueda de un nuevo líder para el cargo, con Julio César Uribe como uno de los candidatos más mencionados.

En este contexto, el exfutbolista conocido como 'Diamante' confirmó haber tenido comunicación con Agustín Lozano, aunque optó por no emitir juicios sobre su desempeño en la institución.

"No es mi misión calificar su gestión. Si se te considera en su gestión, es para cambiar lo que se interpeta que no está bien, ese es el propósito. Creo que soy un hombre con conceptos claros de productividad, más allá de mi simpatía o antipatía, yo conozco el camino y sé que solo no puedo. El éxito no se va a alcanzar en la medida que cada uno no aporte lo que corresponde, y el que no tiene la capacidad, simplemente no está", acotó.