Stefano Peschiera y su regreso triunfal al Perú tras medalla de bronce en París 2024: "Un honor" (VIDEO)

Stefano Peschiera, el velerista que hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024, volvió al Perú este lunes 12 de agosto y fue recibido como un verdadero héroe en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Tras 32 años de espera, el Perú vuelve a celebrar una medalla olímpica, y la emoción se desbordó cuando Peschiera apareció con su presea de bronce.

El ambiente en el aeropuerto era una fiesta. Desde temprano, grupos de escolares, familias y fanáticos se reunieron para darle la bienvenida a Stefano Peschiera. Con pancartas, banderas, y una banda de músicos del colegio Alfonso Ugarte de Santa Anita, el lugar se llenó de alegría y orgullo patrio.

Cuando Peschiera finalmente salió, la algarabía fue total. El velerista, conmovido por la calurosa recepción, levantó su medalla de bronce para mostrarla a todos los presentes.

Un sueño hecho realidad. Para Stefano, esta medalla tiene un significado especial. Desde muy pequeño, cuando su abuelo le enseñó a navegar, soñaba con alcanzar este logro.

"Esta medalla significa un sueño cumplido, un sueño que tenía desde muy chiquito. Es el fruto de un trabajo bien hecho. Cuando mi entrenador me dio la noticia, no lo podía creer. Entré en llanto, esto significa muchísimo para mí", compartió Peschiera al ganar la medalla de bronce, quien no pudo contener las lágrimas al recordar el esfuerzo y sacrificio que lo llevaron hasta aquí.