Abel Lobatón 'lanza misil' contra Melissa Klug: "Yo era el público, a ella no la conocía nadie"

Abel Lobatón recordó su relación amorosa con Melissa Klug, madre de su hija Samahara Lobatón. Durante una entrevista con el 'Flaco' Granda, el exfutbolista peruano declaró que, cuando estaban juntos, Melissa Klug era una figura desconocida en la televisión peruana, y que fue él quien la introdujo en el mundo del espectáculo, donde posteriormente logró ganar reconocimiento por su propio mérito.

Este comentario no pasó desapercibido por los usuarios en las redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Abel Lobatón arremete contra Melissa Klug

En una reciente entrevista, el periodista deportivo Giancarlo Granda hizo referencia a la relación amorosa previa del exdeportista con alguien "muy conocida", refiriéndose a Melissa Klug. Estas palabras molestaron a Abel Lobatón, quien rápidamente lo corrigió, señalando que era él quien ya tenía reconocimiento público cuando inició su relación con la empresaria.

"Yo creo que fue al revés, Melissa estaba con una persona pública, que era yo. A Melissa no la conocía nadie", manifestó el exjugador de la selección peruana. Además de recordar su pasado con Melissa, Abel mencionó que no tiene ningún conflicto con Jefferson Farfán, quien fue pareja de la 'Blanca de Chucuito' después de su relación.

"Sí [estamos bien], no tengo ningún problema. Estoy esperando que me invite a su programa. Que me diga cómo es y cuánto es, y vamos", expresó Lobatón durante la entrevista, que será transmitida en su totalidad en YouTube este 20 de mayo como es de costumbre.

¿Le resta importancia a los escándalos de Samahara Lobatón?

En el más reciente avance del podcast 'Tiempo Muerto', se muestra a Abel Lobatón respondiendo varias preguntas sobre su vida personal y compartiendo anécdotas de su tiempo como futbolista. Cuando el 'Flaco' Granda le pregunta sobre Samahara Lobatón, el exdeportista responde sin limitaciones en sus palabras.

"¿Y cuándo la ves en ampays, en problemas. Tirándole la ropa al chico? ¿Qué haces?", consulta el 'Flaco' Granda. Ante ello, Abel responde: "Yo me cag... de risa, pues huev... (...) Yo le digo: 'Oye, ¿tu estás loca? ¿Qué tienes?", se escucha en el extracto de la entrevista.

La reacción de Abel Lobatón ha provocado la indignación de numerosos seguidores, quienes opinan que no es la manera adecuada en que un padre debería enfrentar las controversias de sus hijos. Por consiguiente, varios usuarios en las redes sociales han comenzado a criticar a Abel Lobatón por su conducta, ya que consideran que le resta importancia a los escándalos de su hija.