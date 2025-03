Abogado de Armonía 10 revela que policía les quitó resguardo antes del ataque: "No sabemos por qué"

Actualmente, Armonía 10 viene pasando una pérdida grande tras la muerte de su cantante Paul Flores 'El Ruso' a manos de delincuentes. Por el momento se vienen realizando todas las investigaciones, pero el abogado de la agrupación de cumbia terminó revelando una decisión del jefe policial que habría cambiado el rumbo de este crimen.

En una entrevista con Buenos Días Perú, el abogado Hugo Laurente terminó revelando que actualmente la policía viene recolectando información sobre el ataque que sufrió Armonía 10 el pasado domingo 16 de marzo. Ante ello, terminó revelando que una decisión de la policía hizo que aquel día terminara en tragedia.

"Muy lamentable la decisión que tomó la policía hace una semana y media de retirarnos el resguardo, eso terminó empoderando a los delincuentes, vieron que no tenía resguardo y decidieron atacar. Cuando se pedía apoyo, la policía presto dentro de sus facultades nos brindada la protección. Lo que nos dicen es que hubo un cambio de jefe policial y ordenó que se retire todo el apoyo a la orquesta, no sabemos por qué y tendrá que justiciar ante sus superiores", expresó.

Así mismo, el abogado de la agrupación de cumbia afirma que hasta el momento no se les ha informado la razón de la decisión del nuevo jefe policial de quitarles la protección. El reportero consulta a Hugo Laurente si tras estas acciones de la policía, ellos podrían ser responsables de los sucedido y responde.

"Hoy no estaríamos lamentando esta muerte, (sería responsable la policía) por omisión. La fiscalía como el poder judicial tienen funciones dentro del control social que ejerce sobre los ciudadanos, no lo están haciendo por eso la delincuencia se está desbordando. La policía de hoy no está siendo eficiente, no está cumpliendo su rol", agregó.