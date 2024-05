Alejandra Baigorria le responde a Macarena tras revelar que usa joya que le regaló Said ¿Qué dijo?

Alejandra Baigorria se encuentra en el mejor momento de su vida y es que a vísperas de dar el sí en el altar todo va quedando como ella lo soñó junto al hombre que ama Said Palao, sin embargo toda esta felicidad se habría visto opacada con las recientes declaraciones de Macarena Vélez.

Es por ello que la empresaria decidió romper su silencio y aclarar la situación ya que se ha dicho mucho sobre sus palabras al parecer queriendo perjudicar los planes de la modelo con el chico reality.

No se hace roches

El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentra cada vez más cerca sin embargo no han faltado comentarios que al parecer tratan de crear problemas entre la parejita y esta habría sido la intención de Macarena Vélez.

Es por ello que el programa de 'América Espectáculos' no dudó en entrevistar a Alejandra Baigorria sobre las declaraciones de Macarena en donde confesó que usa una joya de oro que le regaló Said Palao cuándo aún eran pareja.

Lejos de mostrarse afectada la empresaria le restó importancia y recalcó que tiene otras cosas en las que enfocarse.

"Ni me percato estoy ocupada en mi negocio en mi matrimonio y noticias irrelevantes no me quitan el sueño", dijo la popular "Gringa de Gamarra".

Asimismo, la modelo afirmó que no tiene nada en contra de Macarena y que trata de no darle importancia a sus declaraciones.

Declaraciones de Alejandra Baigorria

"Depende de la persona, de dónde viene, quién la guía quién le aconsejó", dijo la ex chica reality dejando en claro que tal vez la modelo no está bien asesorada.

Incluso, Alejandra afirmó que no tiene problemas en que todavía use un obsequio que le dio su novio pero considera innecesario haberlo revelado frente a cámaras.

"Ella puede decir que tiene un bonito recuerdo pero yo no saldría a decir quién me lo dio si es un ex ahí quedó", agregó.

Si bien es cierto Alejandra recalcó que ella también podría usar obsequios de sus ex parejas pero no estaría comentando de quién es el regalo ya que eso ya no tendría importancia en la actualidad.

"Puedo usarla pero no estaría diciendo quién me la regaló a mí no me molesta es irrelevante", concluyó la modelo.

Con estas declaraciones queda claro que Alejandra su felicidad ni sus planes de matrimonio con Said Palao.

Macarena Vélez revela que todavía usa la cadena que le regaló Said Palao: "Es lo más caro"

En la más reciente edición de "América Hoy", Macarena Vélez estuvo como invitada y sorprendió con una revelación inédita. Según detalló la "Mujer Increíble", aún conserva diversos regalos que le dieron sus ex y causó revuelo al confesar que uno de sus regalos más caros y que todavía usa es una cadena de oro que le obsequió Said Palao, su expareja.

Todo comenzó cuando Janet Barboza le preguntó a la exintegrante de "Esto es Guerra" por los regalos más caros que ha recibido. En ese momento, Macarena Vélez agarró una cadena que tenía en su cuello y confesó que ese había sido su regalo más caro.

Ante esto, Brunella Horna le consultó por la persona que le había hecho semejante regalo y la respuesta de Macarena sorprendió a todos en el set de "América Hoy". "Me lo regaló Said" , señaló en un inicio para desatar el asombro de los conductores del mencionado programa.





Tras esto, "Maca" aclaró el por qué todavía utiliza un regalo de su expareja y señaló no tener problemas, ya que siempre se lleva los mejores recuerdos de sus parejas y, además, indició que ese dije fue el que ella eligió.

"Yo elegí el dije y me fascinó. Me encanta, siempre me llevo lo mejor (...) no tendría porque fundirlo, no tengo que ocultarlo. A mí me encanta y ya está, no lo escondo", agregó la exintegrante de "Combate".