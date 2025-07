Revelan conversación donde Onelia quiere se habría insinuado a Patricio Parodi: ¿Le echó el ojo?

La farándula local está revolucionada tras la difusión de imágenes del festival de reguetón "Cochinola", realizado el pasado 28 de junio en Chorrillos. En medio del ambiente festivo, las cámaras del programa de Magaly Medina captaron una conversación privada que ahora pone a Onelia Molina en el centro de la atención mediática.

¿Onelia y Patricio están juntos?

Mientras Mario Irivarren disfrutaba del evento junto a amigos como Laura Spoya, su expareja Onelia Molina se encontraba divirtiéndose con colegas de "Esto es Guerra". Fue precisamente en ese contexto que la modelo se acercó a Piero Arenas y comenzó a hablar sobre Patricio Parodi. "Si encuentras al Pato me pasas la voz", dijo Onelia.

Sin embargo, la respuesta de Piero fue grosera, ya que insinuó intenciones sexuales de parte de la modelo. "¿Te lo vas a cach..?". Ella respondió de manera afirmativa y contundente. Su declaración, con un "recontra", evidenciando un interés en Patricio.

Este momento ha generado sorpresa y especulaciones sobre la vida sentimental de Onelia, pues hasta ahora no se le había vinculado de forma tan directa con Patricio Parodi. Además, ha encendido rumores sobre un posible nuevo triángulo amoroso en el entorno de los chicos reality, siempre en el ojo público por sus romances y rupturas.

Onelia y sus saliditas con Anderson Samtamaría

La competidora de Esto es Guerra se presentó la mañana de hoy en el magazine matutino para hablar sobre las reconciliaciones amorosas. Sin embargo, no esperaba que le preguntaran por Anderson Santamaría en medio de la conversación.

Onelia no tuvo ningún reparo en elogiar al futbolista, indicando que le parece una persona muy caballerosa y educada.Recordemos que ambos fueron captados cenando hace unos días y, desde entonces, se desataron rumores de un posible romance o acercamiento tras su ruptura con Mario Irivarren.

"Me van a ver con él y muchas personas más. Somos amigos, es buena gente, divertido, chistoso, súper caballero. ¿Que si baila bien? No hemos tenido la oportunidad de bailar. Yo lo conocí en una discoteca en la que trabajo, pero nunca lo he visto bailar", indicó.

Edson Dávila también le preguntó si era caballero y pagaba la cuenta, a lo que Onelia afirmó que el futbolista no es de los hombres que estarían a favor del 50/50, ya que la vez que salieron a cenar pagó la cuenta de toda la mesa.

"Estábamos con varios amigos, y él pagó la cuenta de todos. Entonces yo le dije: 'Toma mi parte, yo no estoy saliendo contigo', y él me dijo: 'No te preocupes'", contó Onelia con una sonrisa en el rostro.