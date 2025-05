Alejandra Baigorria a Onelia Molina tras polémica y ruptura con Mario: "Espero se de cuenta como han sido las cosas"

Alejandra Baigorria regresó a Lima luego de disfrutar su luna de miel por Europa junto a Said Palao. A su llegada, la empresaria no evitó a la prensa y se pronunció sobre la polémica que estalló en su matrimonio, donde una conversación con Mario Irivarren provocó el fin de su relación con Onelia Molina.

Durante una entrevista para el programa 'Amor y Fuego', Alejandra fue consultada por la polémica que surgió en su fiesta postboda. En ese evento, Mario Irivarren soltó una frase relacionada a su ex Vania Bludau, lo que generó incomodidad en Onelia Molina, su entonces pareja. La empresaria fue enfática en deslindar cualquier responsabilidad:

"A mí no me compete, el que es responsable de sus actos es Mario, ya lo asumió, tuvo su conversación con ella y punto. Yo no tengo nada que ver ahí. No sé por qué quieren culparme a mí, que otra persona quiera agrandar y decir que yo planifiqué algo con alguien que ni siquiera es de mi círculo", expresó.