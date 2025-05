Flor Ortola descarta tener una amistad con Onelia Molina ¿Por Ale Baigorria y Vania Bludau?

La enemistad entre Onelia Molina y Alejandra Baigorria, ha llevado que algunos tengan de sus amigos cercanos tengan que elegir 'bandos'. Es así como Flor Ortola fue consultada por qué no tiene una amistad con la ex de Mario Irivarren, pero sí con la empresaria de Gamarra y Vania Bludau.

Flor Ortola descarta amistad con Onelia Molina

En una entrevista en el programa de 'Todo se filtra', Flor Ortola expresó su opinión acerca del debut de Onelia Molina como conductora de un podcast. Aunque reveló que tiene buena forma de comunicarse, aún le faltaría prepararse más y además, afirma que no podría ser su amiga.

"No, Yo creo que no (sobre una amistad) y si le pregunta lo mismo a Onelia, va a decir lo mismo. No hay feeling (sentimientos) podría caretearla, pero no soy así, no tengo caretas, no tengo por qué mentir. Tenemos distintos intereses, nos manejamos distinto", expresó.

Ante eso, el conductor Kurt Villavicencio le preguntó si ha trabajado con ella en los centros nocturnos y si han cruzado palabras. La joven artista expresó que ni se saludarían porque no le interesa tenerla en su círculo de amistad.

"No me interesaría tener en mi círculo de intimidad, no me interesaría juntarme a cenar con ella y sé que ella tampoco conmigo. Nos cruzamos mucho en la noche cuando trabajamos en discoteca, nos hacemos taradas las dos, nos cruzamos y no nos saludamos", añadió.

¿Por Alejandra Baigorria y Vania Bludau?

Como se recuerda, Flor Ortola ha formado una fuerte amistad con Alejandra Baigorria y Vania Bludau. Por ello, el conductor de 'Todo se filtra' le pregunta por qué sí se junta con ellas y que no comparte con Onelia Molina.

"(Con Vania y Alejandra si son muy amigas) Es que compartimos, tenemos los mismos valores, la misma manera de ver la vida, nos comportamos de la misma forma. (Onelia no tendría valores?) eso lo estas diciendo vos por contraposición a lo que yo digo, no puedo hablar de los valores de Onelia porque no es mi amiga. Ojo no tiene nada que ver con Alejandra y Vania, mi falta de conexión con ella es desde el programa", expresó.

Finalmente, Flor Ortola dejó en claro que no pretende ni desea tener una amistad con Onelia Molina y sería algo mutuo. Además, afirma que su amistad con Alejandra Baigorria y Vania Bludau no tendrían nada que ver con su falta de conexión con la ex de Mario Irivarren.