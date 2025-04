Alejandra Baigorria se somete a retoquito viral previo a su boda: ¿Qué se hizo?

La empresaria Alejandra Baigorria no deja ningún detalle al azar y se somete a un tratamiento de belleza viral antes de dar el "sí, acepto". La ex chica reality compartió en sus redes sociales cómo se realizó el "retoquito" previo a su boda con Said Palao.

Alejandra Baigorria se hace retoquito viral antes del altar

Alejandra Baigorria quiere verse espectacular en el día más importante de su vida. Por eso, decidió hacerse un "retoquito" estético que está de moda entre las estrellas de Hollywood. Se trata de un tratamiento facial con esperma de salmón, que ayuda a regenerar la piel y mejorar el colágeno.

La empresaria mostró todo el proceso en sus redes y no dudó en hacer bromas mientras el doctor Percy Díaz le explicaba los pasos del procedimiento.

Tratamiento de lujo inspirado en famosas internacionales. Según explicó el doctor, el esperma de salmón es usado por celebridades como Kim Kardashian, Lindsay Lohan y Donatella Versace.

Ale, sorprendida, no dudó en decir: "¿Es el que usa Lindsay Lohan, las actrices de Hollywood?". A lo que el especialista respondió: "Exacto". Alejandra, fiel a su estilo, soltó entre risas: "Donatella Versace que ahora está pero (gesto de estirada). Ponme, ponme todos los espermas. Por favor".

@ameg_pe 01.04.25 | Alejandra Baigorria se somete a retoquito previo a su boda. Fuente: América Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

El procedimiento incluye pequeñas agujas que estimulan la piel. Aunque genera un poco de irritación, Ale se mostró tranquila.

"Yo soy una paciente anormal. Me voy por la calle con mi mascarilla, no me importa", comentó sin pelos en la lengua.

No pierde tiempo ni le da vergüenza. Alejandra dijo que no tiene tiempo que perder y que no le incomoda salir con la mascarilla puesta tras el tratamiento.

"No puedo estar acá echada 40 minutos. Lo siento. ¿Nos vemos cuándo?", le preguntó al doctor. "Te veo en 15 días para tu siguiente sesión del protocolo", respondió él. Con su habitual sinceridad, cerró diciendo: "Otra esperma más. No importa. Regia por la esperma es al mundo. Gracias. Bueno, listo. Yo les dije que así me voy a mi casa. A mí no me interesa ni me da vergüenza. Hello, chao. Nos vemos".

Todo bajo su control para el gran día

Alejandra viene preparando su boda con Said Palao para este 26 de abril. Ella misma está supervisando cada detalle: desde el vestido, hasta el pastel y los invitados.

"Me están sacando el maquillaje, la suciedad del rostro, porque el doctor Percy me va a hacer mi tratamiento pre-boda. ¿Y saben qué me voy a poner? Nada más y nada menos que el esperma de salmón. ¿Qué es? No sé. ¿Cómo se pone? No entiendo", dijo en sus historias.

31.03.25 | Alejandra Baigorria se hace retoquito viral previo a su boda. Fuente: Instagram de Alejandra Baigorria pic.twitter.com/3HVEsfYJEf — @ghelanma (@ghelanma) April 1, 2025

El doctor explicó que el procedimiento ayuda a "regenerar la piel, mejorar el colágeno y eliminar líneas de expresión". También confirmó que "es súper tendencia" entre las estrellas.

Alejandra Baigorria no escatima en cuidados para llegar deslumbrante al altar. Con humor y actitud, la 'rubia de Gamarra' se aplica un tratamiento con esperma de salmón, igualito al que usan las famosas de Hollywood.