Alejandra Baigorria revela detalles exclusivos de su boda: Su torta, si será transmitida o no, y más

Alejandra Baigorria está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su vida: su boda con Said Palao. A menos de un mes de la gran fecha, la empresaria y estrella de redes sociales confesó que está llena de emociones encontradas, entre nervios y mucha felicidad.

En una reciente entrevista en "Mande quien mande", Alejandra Baigorria habló sobre cómo está viviendo los días previos a la boda con Said Palao.

"Estoy con muchas emociones encontradas, por aquí y por allá. Estoy tan ocupada. A veces no me doy cuenta de qué siento, pero cuando me echo en mi cama siento una ansiedad en el pecho", dijo la "Gringa de Gamarra", revelando cómo los nervios y la emoción la acompañan mientras organiza cada detalle del evento.