Alejandra Baigorria sorprende con revelación sobre su deseo de ser madre: "Ya no sé"

Como se sabe Alejandra Baigorria se encuentra a pocos meses de darse el 'Sí' en el altar junto a Said Palao con quien comparte una relación estable hace ya algún tiempo.

Sin embargo, ha causado una gran sorpresa al confesar que ya no desea ser madre y es que hace algunos meses la empresaria había publicado que se encontraba sometiéndose a tratamientos para preparar su cuerpo para una pronta maternidad.

Alejandra Baigorria ya no querría ser madre

Una de las bodas que han despertado bastante expectativa es la de Alejandra Baigorria y Said Palao, pues la parejita ya anunció que se encuentran en los preparativos para que este día sea inolvidable, sin embargo, una sorpresiva respuesta de la empresaria habría encendido las alarmas de una posible crisis en la parejita.

El día de hoy en el programa de 'Más espectáculos' la popular 'Rubia de Gamarra' fue entrevistada sobre la situación actual en la que se encuentra a vísperas de ser la señora de Palao.

Como se recuerda la empresaria había anunciado sus ganas de pronto convertirse en madre pero cuando fue consultada sobre que tan cerca esta esta posibilidad por parte de la reportera con cara de pocos amigos confesó que ya no es una prioridad.

"La verdad no sé. Yo tengo mucho trabajo ahora y por ahora no", dijo Alejandra con un semblante desanimado como si existiera algo más en sus palabras, pero como se sabe la rubia siempre ha evitado dar detalles de su vida sentimental.

No se sabe si esta respuesta fue porque no se encuentra del todo bien con Said Palao o tal vez ya no contemplan la idea de ser padres por el momento, lo que resulta extraño debido a que este era un sueño más que quería cumplir Alejandra a parte del matrimonio.

Diversos usuarios aseguraron que al parecer la empresaria desistió de ser madre debido a que aparentemente Said no tiene la misma ilusión de ser padre debido a que ya tiene una hija.

"Ella puede decir eso, pero nadie sabe lo de nadie , meda pena porque veo en ella que algo tiene que le hace decidir esas cosas", "Said no se quiere casar y la esta mareando el es muy joven para ella y si se casa se acaba el amor rápido", "Se le vaaaaa se le vaaa el trén 🙄 a Said no le preocupa xq ya tiene", fueron algunos de los comentarios.

¿Said Palao se corre de ser padre otra vez?

Said Palao fue entrevistado recientemente por el programa de América Espectáculos quienes no dudaron en cuestionar al modelo sobre las últimas revelaciones de Alejandra Baigorria quien afirmó estar preparando su cuerpo para convertirse en madre al parecer de gemelos.

La empresaria publicó la fotografía de dos bebés gemelos indicando que estaría feliz de poder vivir la experiencia junto a Said Palao.

Es así que el chico reality no dudó en responder las publicaciones de su novia quien se encuentra bastante emocionada por formar una familia con el deportista.





"Imposible dos en uno, no creo que quiera gemelos Alejandra, todo es doble para empezar y es cansado", dijo el modelo descartando la positividad de tener gemelos ya que considera que requiere mucha atención para los bebés.

Hasta el momento Alejandra Baigorria no ha dado más señales de que su relación se encuentre en la cuerda floja a pesar de revelar que ya no desea ser madre por el momento, será cuestión de tiempo que la parejita confiese si se encuentra todo bien.