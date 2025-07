Alexandra Díaz 'La Gordibuena' deja entrever nuevas revelaciones sobre Roberto Guizasola "Solo la verdad"

La polémica entre Roberto Guizasola y la influencer Alexandra Díaz Herrera, conocida como 'La Gordibuena', vuelve a dar que hablar. Luego de varios meses de silencio tras sus primeras apariciones en televisión, la joven de 21 años regresó a las redes sociales con una publicación que ha generado especulaciones sobre una posible nueva entrevista con el programa de Magaly Medina.

A través de su cuenta de Instagram, Alexandra Díaz compartió una fotografía en la que aparece con el micrófono del programa 'Magaly TV: La Firme' La imagen vino acompañada de una frase corta, pero contundente:

La publicación también ha sido interpretada como un mensaje directo hacia Guizasola, de 40 años, quien está casado y fue vinculado sentimentalmente con la influencer el año pasado.

A esto se suma otra imagen que compartió en sus historias, en la que luce una gorra de la marca Mdre, asociada al círculo íntimo del exfutbolista, específicamente a su amigo Jefferson Farfán. Esto encendió aún más las sospechas de que aún habría una conexión entre ambos.

Alexandra es influencer en TikTok e Instagram, donde suma más de 69 mil y 100 mil seguidores respectivamente. Su popularidad ha crecido tras su aparición junto a Guizasola, quien tiene 40 años y está casado. La diferencia de edad y la supuesta relación han generado polémica en redes sociales.

Tras ser contactada por un programa de espectáculos, Alexandra confirmó su cercanía con Guizasola y advirtió que esto podría traerle problemas legales. Además, ha utilizado sus redes para lanzar indirectas relacionadas con el exfutbolista, dejando mensajes que sugieren una relación sentimental entre ambos.

En TikTok, la joven ha publicado frases donde insinúa ser parte de un triángulo amoroso, acompañadas de emojis de gatitos marrones. Sus seguidores han interpretado estas publicaciones como pruebas de su romance con Guizasola.

"Mejor que me extrañe estando con ella, a ser ella", "Mi negro es mi debilidad y él lo sabe" o "Negro, por si mañana pasa algo o no estoy, no olvides que mi amor fue verdadero", escribía en publicaciones con doble.