Amparo Brambilla revela el motivo de su enemistad con Gisela Valcárcel: "Éramos uña y cochinadita"

Amparo Brambilla, una de las vedettes y actrices más icónicas de Perú, alcanzó gran notoriedad en las décadas de 1980 y 1990 por su participación en populares programas de variedades y humor, como 'Risas y salsa'. Recientemente, en un pódcast, decidió hablar abiertamente sobre su amistad con la reconocida Gisela Valcárcel, también conocida como 'La Señito'.

En ese sentido, la recordada vedette reveló cuáles fueron los motivos por los que empezó su enemistad con Gisela Valcárcel. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En una reciente entrevista en el pódcast 'Café con la Chevez', Amparo Brambilla sorprendió a la audiencia al hablar sobre la estrecha amistad que compartió en su juventud con Gisela Valcárcel, la famosa conductora de televisión, una relación que era desconocida para muchos hasta ese momento.

Durante la conversación, la exvedette Amparo Brambilla recordó con afecto la cercanía que tenía con la conocida animadora de América Televisión, destacando incluso la confianza que la madre de Gisela, Teresita, depositaba en ella.

Sin embargo, la relación amical entre Amparo Brambilla y Gisela Valcárcel no se mantuvo por mucho tiempo. Según la exvedette, una intensa discusión en el famoso local 'Jonel's' fue el evento que puso fin a su amistad con la reconocida presentadora de televisión.

"Algo pasó en el 'Jonel's', no me acuerdo que hubo, una discusión fuerte y yo bueno, al final me abrí y dejé simplemente de lado el tema", explicó en el podcast de 'Café con la Chevez'.