Gisela Valcárcel defiende a Ethel Pozo de críticas por llorar con frecuencia: "Desde chiquita"

Gisela Valcárcel, la famosa conductora de televisión, salió al rescate de su hija Ethel Pozo, quien ha estado en el ojo del huracán por sus lágrimas en vivo en muchas ocasiones. Esto ocurrió durante la celebración del aniversario de "América Hoy", donde Gisela se conectó para mostrar su apoyo y defender a Ethel de las críticas que ha recibido por ser emotiva en pantalla.

Gisela Valcárcel, una de las figuras más queridas de la televisión peruana, salió en defensa de su hija Ethel Pozo, quien ha estado en el centro de las críticas por sus emotivas reacciones en vivo. Esto sucedió durante la celebración del aniversario del programa "América Hoy", donde Gisela se comunicó para brindar su apoyo y hablar sobre las lágrimas de Ethel.

Durante el programa, Gisela afirmó que las lágrimas de su hija son una muestra de su auténtica emoción. "El hecho que hablen de las lágrimas es porque cuando uno se emociona no tiene por qué evitarlo. Creo que la gente nos ha elegido a cada uno de ustedes por lo auténticos que son" , dijo Gisela con determinación.

Ethel, visiblemente emocionada por el respaldo de su madre, intervino y le preguntó: "Mami, ¿era así desde chiquita, no? Cuenta. Toda mi vida no pude parar el llanto". Gisela, siempre dispuesta a apoyar a su hija, respondió rápidamente: "Oh (sí era así desde chiquita), toda la vida".