Gisela Valcárcel anuncia el futuro de 'América Hoy' para el 2025 ¿Se van del canal?

Gisela Valcárcel se puso en contacto con América Hoy para celebrar su semana de aniversario. La directora de GV Producciones se mostró dispuesta a comentar sobre el futuro del programa matutino, en medio de las especulaciones que lo rodean.

En ese sentido, la popular Gisela Valcárcel le puso fin a los rumores sobre el futuro del programa magazine de América Televisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La exconductora de televisión Gisela Valcárcel se comunicó con el programa 'América Hoy' para revelar cuál es el futuro del magazine de América Televisión para este 2025. Cabe resaltar que mucho se ha especulado en redes sociales sobre el futuro del espacio televisivo.

Debido a ello, Gisela Valcárcel le puso fin de una vez por todas a los rumores sobre el programa magazine confirmando que se mantiene en América Televisión para el siguiente año. Además, detalló que se vienen realizando algunas reuniones para definir el presupuesto del programa.

En ese sentido, Gisela Valcárcel detalló las nuevas secuencias que tiene planeado para el programa magazine en el 2025. Incluso, contó que se encuentra coordinando para aumentar el equipo de América Hoy, lo cual le permitirá realizar nuevas secuencias en otras regiones del país.

Recientemente, Gisela Valcárcel habló sobre el escándalo de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', durante una transmisión en vivo por Instagram. Al ser cuestionada sobre su amistad con el presentador que está siendo investigado por tráfico de influencias, negó tener algún vínculo cercano.

La exconductora, reconocida como un ícono de la televisión peruana, mostró incomodidad al ser preguntada sobre el caso de Andrés Hurtado.

"Estás involucrada en el caso de Chibolín, a ver, ¿ustedes creen que yo podría contestar algo así? No voy a contestar", comentó. Además, enfatizó que no tiene intenciones de entrar en chismes. "No es que no responda si es mi amigo o no es mi amigo. A mí no me gusta hacer chismes porque sé después el titular que saldrá en la prensa", explicó Gisela Valcárcel.