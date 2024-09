Angie Chávez cuenta el momento más difícil que pasó en vida: "Podemos renacer después de tocar fondo"

La cantante Angie Chávez es una de las grandes voces dentro de la salsa peruana. Hace casi tres años se lanzó como solista y se encuentra pasando por momentos muy gratos en su carrera musical y tiene el apoyo del público. Por medio de sus redes sociales, la artista volvió hablar sobre aquella vez que llegó a tocar fondo en su vida, pero volvió a renacer.

En La Capilla con Andrea Llosa, la cantante Angie Chávez volvió hablar sobre el intento de quitarse la vida cuando tenía solo 17 años. La joven y la entrevistadora recuerdan cuando llegaron a visitarla para apoyarla en los difíciles momentos que vivió. Ante ello, la artista ha recibido muchos mensajes de apoyo de sus seguidores y les dedicó un agradecimiento especial.

"No me considero ejemplo de nadie porque soy solo un ser humano con errores, procurando ser mejor persona. Si de algo puede servir mi experiencia de vida a otras personas, pues doy fe de que todos podemos renacer después de haber tocado fondo. Sinceramente me he sentido un poco extraña, no pensé volver a tocar este tema tan abiertamente y tan a fondo", expresó.