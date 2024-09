Doña Martha confronta EN VIVO a Ethel Pozo y afirma que está en TV por Gisela: "Estás puesta por tu madre"

Doña Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, protagonizó un acalorado intercambio de palabras con las presentadoras de 'América Hoy'. Y es que la madre de la ahora jurado del programa argentino 'Cantando 2024', defendió a su hija de las críticas que recibió, especialmente de las conductoras del programa.

La discusión se volvió intensa tras un intercambio con Janet Barboza y un comentario dirigido a Ethel Pozo, hija de la famosa presentadora Gisela Valcárcel. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En medio de un ambiente tenso, Doña Martha no dudó en manifestar su apoyo incondicional a Milett Figueroa, quien ha sido blanco de varias críticas desde su debut en el reality 'Cantando 2024'. El intercambio de palabras comenzó cuando Janet Barboza hizo comentarios despectivos sobre la participación de la modelo en el programa.

En respuesta, Doña Martha no solo defendió a su hija, sino que también insinuó que la posición de Ethel Pozo en la televisión se debe a su vínculo familiar, ya que es hija de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo quedó visiblemente impactada por las declaraciones de Doña Martha. Sin embargo, la madre de Milett Figueroa no se detuvo y siguió defendiendo las habilidades de su hija, destacando su preparación para estar en el escenario del reality show.

"A Milett la puso Marcelo, pero él mismo ha dicho que está para responder todo lo que ha estudiado, todo lo que sabe. Está perfectamente ahí. No me interesa lo que diga Ángel de Britto. No me interesa que digan que han puesto a mi hija por publicidad, qué bajo", expresó con firmeza.