Yiddá Eslava se pronuncia tras su fractura en EEG: "Voy a tener una nariz a lo Michael Jackson"

La actriz Yiddá Eslava ha estado en el ojo público tras sufrir una lesión en el programa "Esto es Guerra". Durante una de las intensas competencias, se fracturó el tabique de la nariz, lo que la llevó a tener que operarse. Tras ello, la actriz se pronunció sobre su estado actual e incluso bromeó al respecto.

Yiddá Eslava habla de su accidente en la nariz en "Esto es Guerra"

La querida actriz Yiddá Eslava ha estado en el centro de atención tras sufrir una fuerte lesión en el programa "Esto es Guerra". Durante una de las emocionantes competencias, se fracturó el tabique de la nariz y ahora se enfrenta a la necesidad de una operación.

A pesar de la gravedad de la situación, Yiddá ha decidido tomarlo con humor y, en un comentario divertido, mencionó que tras la cirugía, va a quedar con la nariz de Michael Jackson. En una reciente aparición, Yiddá explicó cómo sucedió el accidente.

"Tuve que irme del programa, terminé mal. Tengo que regresar al médico en tres días porque necesito que desinflame y luego ver quién rayos me puede operar la ñanga", dijo.

Cuando le preguntaron qué le dijo el doctor. Ella mencionó: "En la clínica me sacaron una tomografía y unas placas. Me partí el tabique en dos, no me puedo escapar de la operación". El entrevistador le respondió: "Lo bueno es que vas a tener una nariz nueva". "A lo Michael Jackson jajaja", contestó Yiddá.

La actriz no dejó de lado su espíritu luchador y aseguró que a pesar del dolor, tiene que seguir adelante. "Tengo que estar bien porque tengo que llevar a mis hijos al colegio, recogerlos y hacer mis cosas", enfatizó la actriz para Trome.

Yiddá no solo se enfrenta a esta situación con valentía, sino que también ha decidido continuar cumpliendo con sus compromisos profesionales.

"Ayer tuve función y sí o sí sigo con mis shows de 'Por eso son mis exs'", comentó, mostrando su determinación de no dejar que una lesión la detenga. "Es que el señor de Edelnor y Sedapal no me van a esperar porque me rompí la nariz. Tengo que seguir trabajando duro, así es la vida de una madre", agregó con firmeza.

Yiddá habla de su accidente en EEG

Yiddá Eslava reapareció en "Esto es Guerra" tras sufrir el accidente en su nariz. El duro golpe sucedió el 23 de septiembre y el duro momento sucedió mientras participaba en un juego. Luego del incidente, Eslava se conectó a través de una videollamada con el programa.

A pesar de los momentos difíciles, Yiddá ha recibido un gran apoyo de sus seguidores en redes sociales, quienes le han deseado una pronta recuperación.

Sobre su salud, la actriz reveló que en la clínica le hicieron una tomografía y unas placas. "Me partí el tabique en dos, no me puedo escapar de la operación", admitió con sinceridad.

Aunque el proceso de recuperación no será fácil, Yiddá ha mantenido su optimismo y continúa informando a sus seguidores sobre su estado.

"Voy a seguir adelante, no me detengo", afirmó, mostrando que su espíritu luchador no se quiebra ante la adversidad.

La operación será clave para su recuperación, y aunque enfrenta un momento complicado, Yiddá ha decidido enfrentar todo con una actitud positiva.

"Soy media salvaje, pero hoy tengo que estar bien", dijo, dejando claro que su prioridad son sus hijos y su trabajo.

Así, Yiddá Eslava demuestra que, a pesar de los contratiempos, sigue firme en su camino, equilibrando su carrera con su vida familiar y enfrentando cada desafío con humor y determinación. Su historia es un recordatorio de la fuerza y resiliencia que muchas mujeres muestran en su día a día, y sus fans están ansiosos por verla de vuelta en el escenario.