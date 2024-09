Samantha Batallanos revela que ganó demanda contra Jonathan Maicelo: "Él perdió, fue condenado"

La modelo Samantha Batallanos ha celebrado una victoria legal tras ganar la demanda que presentó contra el boxeador Jonathan Maicelo. El Poder Judicial falló a su favor, condenando a Maicelo a un año y ocho meses de prisión suspendida, lo que significa que no irá a la cárcel pero estará bajo ciertas restricciones.

Samantha Batallanos ganó demanda contra Jonathan Maicelo

En una reciente entrevista, Samantha compartió su alegría por el resultado a su favor. Además, confirmó que la sentencia incluye inhabilitación, lo que significa que Maicelo no puede acercarse a ella ni contactarla de ninguna manera

"Él perdió, fue condenado a un año y ocho meses de prisión suspendida", afirmó con satisfacción. "Sí (me siento más tranquila), él no puede acercarse a mí, no lo puede hacer", agregó, mostrando su alivio ante esta situación.

Samantha también se refirió a la demanda que Jonathan Maicelo interpuso en su contra, donde alegaba que ambos se habían agredido mutuamente. Sin embargo, esta demanda fue rechazada y archivada por el tribunal.

"La demanda que me hizo, donde decía que nos agredimos mutuamente, fue rechazada, no pasó nada, lo archivaron. Era tonto lo que pedía", explicó. La modelo dejó claro que no tenía intenciones de desestimar su denuncia, ya que era parte de su protección.

La separación entre Samantha y Maicelo se debió, según la modelo, a "diferencias de caracteres". A pesar de las denuncias previas de agresión, ella enfatizó que no hubo razones graves detrás del fin de su relación.

"Me siento bien ahora, con todo lo que he pasado he sacado muchos aprendizajes... Nadie es perfecto en la vida, yo me siento bien hoy, mi presente es bueno y miro para adelante", aseguró, destacando que está lista para seguir adelante con su vida.

Samantha y su nueva etapa: soltera, con pretendientes y trabajo

Recientemente, Samantha fue vista con un nuevo pretendiente, José Luis García, quien es gerente de dos empresas. Las imágenes la muestran subiéndose a un lujoso automóvil y dirigiéndose a un hotel de cinco estrellas.

En una entrevista, Samantha aclaró: "Tengo muchos pretendientes y a veces quiero salir a pasear". Sin embargo, también mencionó que sigue buscando a su "príncipe azul", con una sonrisa.

Samantha Batallanos ha sido abierta sobre su experiencia con la violencia en su relación anterior. En declaraciones a "Amor y Fuego", la modelo subrayó su responsabilidad como mujer y ciudadana para enfrentar esta situación.

"Esto sigue porque, como ciudadana y como mujer, era mi responsabilidad, y seguirá su curso", enfatizó, mostrando su determinación de no dejar que el caso se olvide.

La modelo también se refirió a su camino hacia la sanación, indicando que no se apresura por encontrar una nueva pareja. Ademas, se mostró entusiasta con esta nueva etapa de su vida.

"No me desespero por estar con pareja. Ya llegará la persona indicada", afirmó. Su enfoque está en su bienestar personal y profesional, y está decidida a seguir avanzando en su carrera.

"Me siento bien, tengo más trabajo y me lancé como vedette", concluyó, mostrando que está lista para enfrentar lo que venga con una actitud positiva.

En resumen, la victoria de Samantha Batallanos en su demanda contra Jonathan Maicelo representa un paso importante en su vida. La condena a Maicelo y las restricciones impuestas le brindan un respiro y la oportunidad de comenzar de nuevo.