Magaly Medina y su apoyo a Jefferson Farfán tras denuncia contra su primo: "Un momento difícil"

El exfutbolista Jefferson Farfán ha captado la atención pública debido a la denuncia contra su primo y mano derecha, Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri'. Frente a esta situación, la presentadora de televisión Magaly Medina decidió mostrar su apoyo al exjugador y le envió un mensaje de solidaridad.

Pese a las diferencias que tiene con el exfutbolista Jefferson Farfán, Magaly Medina aseguró que no será vengativa que expresó su apoyo a la 'Foquita' por la difícil situación que atraviesa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La conocida 'Urraca' señaló que no actuará con rencor hacia la 'Foquita', a pesar de que este haya querido llevarla a la cárcel. Afirmó que no divulgará información relacionada con la denuncia contra su primo para evitar la revictimización.

"Podría ser totalmente vengantiva y no entristecerme de las circunstancias difíciles que él y su familia están atravesando", aseguró la conductora.

Magaly también reconoció que la situación de Jefferson Farfán es muy complicada, ya que el presunto agresor es su primo, a quien veía casi como un hermano. Además, aconsejó a los televidentes que cuiden a sus hijos frente a cualquier situación de peligro.

"Yo tengo toda la documentación acá, pero he decidido no utilizarla. No vamos a revictimizar auna víctima. Este es un momento difícil que haya pasado en su casa, que le haya pasado a Jefferson Farfán, que le haya pasado con su más querido familiar como es su casi hermano. (...) A Jefferson Farfán se lo ha visco acudiendo a la comisaría. Lo único que les podemos decir es cuiden a sus hijas, cuiden a sus hijos", dijo la conductora de ATV.