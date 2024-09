Mónica Cabrejos rompe su silencio tras ampay con DJ de Magaly: "Era mi colágeno, no es para casarme"

Mónica Cabrejos habló por primera vez luego de ser ampayada con uno de los DJ de prueba de Magaly Medina la semana pasada. Según expresó la psicóloga, el músico no representó nada para ella, además lo tildó de "Uber" y hasta lo acusa de haberle sembrado el encuentro.

Mónica se pronuncia tras ampay

Este último fin de semana la exconductora de 'Al Sexto Día' estuvo como presentadora de un grupo de vedettes en un restaurante y a su salida fue abordada por los periodistas de Magaly, quienes no pudieron evitar preguntarle sobre sus salidita con Dj TexBeat.

"A estas alturas de mi vida lo que menos quiero son problemas. Todo bien y tranquilo, un chico de 32 años no es para casarme" , dijo en un inicio en referencia al DJ de nacionalidad venezolana con el que fue captada.

En esa misma línea, dejó entrever que Magaly habría malogrado una de sus conquistas ya que ella quería que el DJ venezolano sea su colágeno.

"El otro día (Dios) me había dado un colágeno, pero... yo estaba lista con mi tenedor y mi cuchillo y aparece Magaly. No pensé que a mí me podían sembrar", dijo entre risas.

Finalmente, minimizó al DJ asegurando que sólo fue alguien que la transportó de un punto a otro. "¿Qué DJ?, ¿qué?, no fue nada, ni good time. Solo fue un Uber, me movió, me trasladó y ya", concluyó.

Mónica Cabrejos apenada por Andrés Hurtado

La exconductora de 'Al Sexto Día' conversó con un conocido medio local y aseguró que cuando un caso llega a las vías judiciales es mejor esperar la decisión de las autoridades, aunque eso no evita que sienta lástima por Hurtado, quien fue su compañero de canal durante muchos años.

"Me da mucha tristeza ver a un compañero de tantos años en una situación así, pero cuando un caso está judicializado hay que esperar las decisiones que tomarán las autoridades. Creo que a todos nos toca esperar que va a pasar, no soy su amiga personal pero lo considero un buen compañero de trabajo", expresó en diálogo con Trome.

De esta forma, Mónica Cabrejos dejo claro que no pretende empezar una relación con el DJ de Magaly y que si fue vista con él fue quería que sea su colágeno, pero eso no pudo ser posible ya que los ampararon.