Nuevo DJ de Magaly Medina sobre la posibilidad de ser despedido: "Si me van a botar, me botan pues"

El programa "Magaly TV La Firme" tiene un nuevo DJ, y su nombre es DJ Dante Style. Recientemente, fue entrevistado en el podcast 'Puro Floro' por los urracos John Tirado y Gianfranco Pérez, donde habló sobre su experiencia trabajando con la famosa periodista Magaly Medina. A pesar de la presión de estar en el programa, DJ Dante no ocultó su felicidad por formar parte del equipo de "Magaly TV La Firme".

"Una buena experiencia, me siento feliz, me siento contento porque es una manera de oportunidad que se me está dando", afirmó con entusiasmo.