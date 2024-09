¡Qué fuerte! Juliana Oxenford destruye la carrera artística de Fiorella Cayo: "No me parece talentosa"

Juliana Oxenford siempre se ha caracterizado por ser una persona muy muy directa y en una reciente entrevista lo comprobó una vez más, ya que lanzó una fuerte crítica contra Fiorella Cayo, aduciendo que no le parecía una mujer atractiva, tampoco talentosa, aunque resaltó que si le iba muy bien en el ámbito empresarial gracias a su escuela de baile.

Todo ocurrió durante la visita de la conductora de 'El Búnker' al podcast 'Nadie Se Salva', dónde se reencontró con los conductores Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich, quiénes han compartido varios trabajos con las hermanas Cayo. Sin embargo, eso no le importó a Juliana para criticar a una de sus integrantes.

"Bárbara es guapísima. A mí Bárbara me parece la más linda de las Cayo. La menor también es muy bonita, pero la más linda y la más sexy, para mí, siempre ha sido Bárbara. Fiorella no me parece nada linda, tampoco me parece sexy. Tampoco me parece talentosa", expresó la exconductora de ATV.