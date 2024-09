¿Perdió los papeles? Jefferson Farfán casi golpea a su primo 'Cri Cri' tras presunta agresión sexual

El exfutbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán, se encuentra en una situación comprometida debido a una denuncia contra su primo, Cristian Antonio Martínez Guadalupe, por presunta agresión sexual. El pariente de la 'Foquita', conocido como 'Cri Cri', dio su testimonio de lo sucedido y detalló que todo ocurrió en la casa del '10 de la Calle'.

En ese sentido, Martínez detalló que la acusación en su contra sucedió cuando se encontraba durmiendo. Conoce más detalles a continuación.

'Cri Cri' fue detenido por la policía y dio su versión de los hechos. En sus declaraciones a las autoridades, Cristian Antonio Martínez Guadalupe afirmó que la denuncia por presunta agresión sexual lo sorprendió, ya que, según él, estaba durmiendo cuando supuestamente ocurrió el incidente.

Luego de enterarse de la acusación, el primo de Jefferson Farfán contó que se quedó en la casa de la 'Foquita', pues estaba seguro de que era inocente.

"Me decían: Christian vete, ¿Qué pasó? Pero, ¿Qué pasó? Y ahí me dicen, no ha pasado esto con ella. Yo le digo a mi prima: ¿Qué hablas?" , aseguró el primo de Jefferson Farfán.

En ese sentido, el motivo por el cual decidió marcharse de la casa fue porque le dijeron que Jefferson Farfán estaba como loco por lo sucedido.

"¿Qué pasa? (Me decían: ¡No, tienes que irte!) Yo salí más por 'Jeffry', ni siquiera me retiré de la casa en el momento que supuestamente pasó esa agresión de mi parte. No fue así (...) Yo salgo de la casa porque me dicen que mi primo estaba como loco. Yo lo conozco y no quiero irme a las manos con él porque lo adoro mucho, lo amo mucho. Yo sé que voy a quedarme callado, no fue así porque me ama demasiado", explicó 'Cri Cri'.