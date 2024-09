¿En coqueteos? Samantha Batallanos sorprende tras realizar sensual baile a streamer 'Neutro': "Me gustas más"

Samantha Batallanos se encuentra en medio de la controversia tras su conflictiva ruptura con Jonathan Maicelo y su reciente debut como vedette en un espectáculo en Rústica. Sin embargo, volvió a generar polémica al participar en una transmisión en vivo de Kick junto a dos tiktokers y Emilio Jaime.

En ese sentido, Samantha Batallanos llamó la atención de los usuarios con sus bailes sensuales y comentarios con doble sentido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante la transmisión en vivo en Kick, Samantha Batallanos estuvo muy desenvuelta junto a Neutro a lo largo del stream. La exreina de belleza sorprendió a los internautas al bailar de manera sensual frente a los otros moderadores del programa, llegando incluso a bailar reggaetón junto al popular tiktoker.

Incluso, el tiktoker sostuvo que el interés de Samantha Batallanos se debía que le hacía recordar a su expareja, el boxeador Jonathan Maicelo. Ante ello, la ahora vedette elogió el estilo del popular streamer.

"Cada vez me gustas más, Neutro, me gusta tu estilo", afirmó la modelo, a lo que el creador de contenido agregó: "Te gustan los que son de barrio, ¿no? Te gustan los bandidos, yo lo sé". Tras ello, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, pues no fue una sorpresa ver a Samantha Batallanos en la transmisión del tiktoker.