Yiddá Eslava revela cómo Julián Zucchi la manipuló emocionalmente: "Sufrí mucho"

Yiddá Eslava ha conmocionado a sus seguidores tras su reciente entrevista con Magaly Medina, donde abrió su corazón sobre su relación con Julián Zucchi. La actriz no solo habló de su separación, sino que también acusó a su expareja de manipulación y maltrato psicológico.

En una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la actriz Yiddá Eslava habló sobre su tumultuosa relación con Julián Zucchi. En esta charla, Yiddá no solo acusó a su expareja de manipulación, sino que también reveló detalles de su doloroso proceso de separación.

Durante la conversación, Yiddá expresó cómo su relación afectó su salud emocional. "Había una manipulación más sentimental. Me refiero a: 'Yo estoy solo aquí, me quedé por ti'" , explicó.

Uno de los puntos más dolorosos que tocó fue el constante uso del término "loca" por parte de Zucchi durante las discusiones.

"Le dije: 'Espérate, yo no soy la loca, la intransigente, la especial, la estricta'. Cuando me dieron el diagnóstico (de autismo), recuerdo que yo ya no me dejaba decir 'loca'. Ya no permitía eso. Es uno los maltratos psicológicos más comunes del día a día", afirmó Yiddá, mostrando su vulnerabilidad al recordar esos momentos difíciles.