Ana Paula Consorte ya no tiene interés en una boda con Paolo Guerrero: "Vivimos como casados"

Paolo Guerrero y su actual pareja Ana Paula Consorte han tenido algunos problemas en su relación sentimental que los llevaron a estar separados algunos días. Aún así, la brasileña afirmó que todo esta bien actualmente, sorprendió al contar que el matrimonio ya no estaría dentro de sus planes.

Como se recuerda, Ana Paula Consorte sacó su podcast el año pasado donde le preguntaba al futbolista de cuándo se casarían después de tener dos hijos juntos. En aquel momento, no tuvo una respuesta y que habría incomodado a la brasileña. Ahora, afirma que la boda pasó a no tener importancia en su vida.

"Ahí es con Paolo, no es conmigo eso, pero estamos bien súper tranquilos. No es un tema importante para mí (la boda), te lo juro. En Brasil es una cosa muy normal, acá creo que la cultura es muy fuerte 'te tienes que casar'. Nosotros estamos bien, vivimos como casados es más como una formalidad" , expresó.

A fines del año pasado, Ana Paula Consorte agarró sus cosas y se mudó a Brasil junto a sus hijos, pasando año nuevo allá. La bailarina afirmó que cuando regresó con Paolo Guerrero, no fue para arreglar un problema y que ellos estarían bien.

"No fue a buscarme, por eso yo digo fue un 'fun feak' ¿Por qué crees que necesito explicar tema? Esta todo bien, todo listo, todo como tiene que estar, tenemos nuestros hijos, vivimos tranquilos y siempre están creando cosas. En Brasil no pasa estas cosas, no es chisme, chisme. Entonces, yo cuando miré que estaban hablando dije '¿Qué pasa? que loco", cuenta.