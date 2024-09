Andrés Hurtado se defiende durante audiencia tras su detención preliminar: "Tengo TDAH"

El presentador de televisión, Andrés Hurtado Grados, está en una audiencia de control de identidad ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, bajo la presidencia del juez supremo Juan Carlos Checkley. En ese sentido, el conductor dejó sorprendidos a los presentes en la sala tras revelar que padece del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Andrés Hurtado, conocido popularmente como 'Chibolín', fue arrestado en el contexto de una investigación por tráfico de influencias. Durante su declaración ante el juez Juan Carlos Checkley Soria, el presentador de televisión afirmó que padece de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), lo que le provoca desorientación.

Hurtado fue arrestado el jueves 19 mientras se encontraba en una clínica estética en San Borja, tras una orden judicial del juez Checkley. Según las autoridades, se le acusa de haber participado en la liberación de un cargamento de oro a cambio de un pago de un millón de dólares, beneficiando a Javier Miu Lei.

Durante la transmisión por Justicia TV, el juez Juan Carlos Checkley le preguntó a 'Chibolín' si tenía un celular y le solicitó que le diera el número para registrarlo. Sin embargo, Andrés Hurtado generó sorpresa con su revelación.

"Señor juez, permítame decirle que, si pudiera mandarme un médico, yo tengo TDAH, por eso tengo quinto de primaria. Los niños que tienen TDAH no pueden estudiar, por eso desde niño en todo mi colegio tengo puro rojo, no he tenido nunca azul". Sin embargo, ante la insistencia del juez sobre el número, Hurtado añadió que no recordaba el número: "No sé el número", acotó.