Brunella Horna manda importante consejo a hijas de Andrés Hurtado: "Deberían mostrar sus ingresos"

Andrés Hurtado está siendo investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias y en medio de ello, un abogado afirmó que sus hijas también podrían ser investigadas por el primer delito anteriormente mencionado. En este contexto, Brunella Horna aconsejó a las hijas de Chibolín que demuestren sus ingresos en redes sociales, mismos con los que se habrían dado una vida de lujo en Estados Unidos.

Recordemos que las hijas de Andrés Hurtado, Génesis y Josetty, viven una extravagante vida en Los Ángeles, lugar donde tienen una residencia en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, además de tener un auto Rolls Royce valorizado en aproximadamente $200,000, el cual compraron hace unos años.

Además de un auto lujoso y una elegante casa, Josetty y Génesis han demostrado que son adictas a las marcas de ropa de lujo, Versace, Chanel, Fendi, Prada, Dolce & Gabbana, entre otros, por lo que han llegado a gastar miles de dólares en costosos outfits para crear contenido para sus redes sociales.

'America Hoy' abordó la detención de Andrés Hurtado esta mañana y en medio de ello los conductores sugirieron que las hermanas Hurtado deberían demostrar sus ingresos. "Es muy fácil de saber el dinero que ingresa y sale, cuando el dinero, por supuesto, es legal y te lo has ganado con tu trabajo", expresó Ethel Pozo en un inicio.

Enseguida, Brunella Horna envió un consejo directamente a las hijas de Andrés Hurtado, instándolas a demostrar que se dan una lujosa vida gracias a sus ingresos por su trabajo en redes sociales.

"Para que este tema no embarre a Josetty y Génesis ellas deberían mostrar sus ingresos que tienen por las redes sociales. Podrían decir: ' yo me he comprado mi cartera, yo me he comprado mi carro gracias a esto'", sentenció la rubia.