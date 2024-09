Magaly saca las garras por su notario tras acusaciones de corrupción: "No me hubiera unido a un delincuente"

En el último programa de 'Magaly TV la firme' la conductora Magaly Medina no fue ajena a las especulaciones sobre su esposo el notario Alfredo Zambrano quien fue acusado de haber estado enredado en diversos temas de corrupción por lo que la periodista no dudó en defender a capa y espada a su pareja.

La conductora usó unos minutos de su programa para tocar este sensible tema agregando qué ella es la persona mediática y es a ella a quien le deben caer las críticas más no a sus familiares quienes no tienen una pantalla como ella para poder hacer su descargo pero en el caso de su esposo hará uso de su respaldo legal ante cualquier acusación que sea falsa.

Magaly Medina defiende a su esposo

La periodista tocó un tema delicado en su último programa de espectáculos en donde se dirigió a las especulaciones que vienen surgiendo en torno a su esposo Alfredo Zambrano a quien acusan de haberse enriquecido durante la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

La conductora acotó de manera sarcástica que desde que se reveló las influencias que tenía Andrés Hurtado ahora todo aquel que haya tenido algún vínculo con él se ha hecho millonario gracias a su poder.

"Ahora resulta que todo el mundo en este país es rico gracias a chibolín. Qué chibolín se haya enriquecido él, no sé de qué forma, eso tendrá que averiguarlo las autoridades, no significa que otras personas que no teníamos ningún vínculo con él, nos hayamos enriquecido", aseguró en un primer momento.

Por otro lado, Magaly Medina recalcó que en los 27 años que tiene de carrera jamás ha estado involucrada en temas de corrupción y ha mantenido una trayectoria limpia y transparente y como no pueden comprobarle algún delito quieren manchar a personas que ella ama.

"Yo hago diversión y diversión la he hecho desde hace 27 años, mi carrera es limpia y transparente, pero la gente es tan malvada, tan cobarde que al no poder tirarme abajo, buscan hacerle daño a otras personas, quieren enlodar a alguien que esté a mi alrededor a como de lugar y eso es algo que no voy a permitir", dijo la periodista bastante molesta por las críticas hacia su esposo.

Asimismo, agregó que de ser cierto lo que ya rechazó las especulaciones en contra de su notario jamás se hubiera involucrado con una persona que tuviera antecedentes delictivos o que estuviera involucrado en temas de corrupción.

"Nunca me hubiera asociado ni siquiera para casarme, nunca me hubiera unido a un corrupto ni a un delincuente. Las redes sociales están llenas de monitos ignorantes que sin investigar, sin preguntar, empiezan a tirar un barro terrible. Respeto a la gente que está en redes pero de ahí a repetir como monos... Nunca me hubiera asociado a delincuentes, no me asocio a corruptos, ni en el amor ni en la amistad, ténganlo presente", añadió la conductora.

Finalmente, Magaly Medina recalcó que si bien es cierto ella se ha defendido a través de su programa de ataques su esposo no lo puede hacer de la misma manera pero sí cuenta con la defensoría legal para responder ante una presunta difamación.

"Yo me puedo defender mediáticamente, pero mi esposo no, como abogado y notario tiene formas de hacerlo", concluyó.

Magaly y su controversial mensaje tras ser vinculada con Andrés Hurtado

La conductora de 'Magaly TV, la firme' utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un llamativo mensaje donde reflexiona sobre la amistad.

"Decía mi abuela: No creas que porque el payaso se ríe contigo es amigo tuyo, amigos pocos, conocidos muchos y falsos ni te cuento", compartió Magaly, reflexionando profundamente sobre la amistad y la importancia de reconocer a las personas que se incluyen en su círculo cercano.

Magaly Medina viaja frecuentemente a Estados Unidos y alguna vez se mostró yendo de compras con Josetty Hurtado, pero lo más llamativo es que se iban de shopping a lujosas tiendas como Fendi, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Prada, entre otros.

Debido a ello, muchas personas empezaron a generar cuestionamientos sobre el gusto de Magaly Medina por las carteras de lujo y la extravagante vida que llevan las hijas de Andrés Hurtado en Norteamérica. No obstante, la 'Urraca' defendió a capa y espada a Josetty asegurando que es una chica muy trabajadora.