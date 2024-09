Maju Mantilla confirma que su matrimonio con Gustavo Salcedo se encuentra estable: "Hay que seguir adelante"

La modelo e influencer Maju Mantilla apareció en un evento en la premier de la película de Mymy Succar y su hijo Tony y fue ahí donde fue abordada por el equipo de Magaly Medina quién es le preguntaron detalles sobre su matrimonio que estuvo hace unos meses en crisis tras la difusión del ampay de su esposo Gustavo Salcedo con otra mujer.

La madre de familia no se mostró esquiva a las preguntas sobre su vida personal ya que al parecer se encuentra en una situación mucho más tranquila en la que puede conversar y afirmar que su matrimonio se encuentra mucho más estable después de haber pasado la tormenta.

Maju Mantilla revela detalles de su matrimonio

Maju Mantilla rompió su silencio sobre la situación actual de su matrimonio con Gustavo Salcedo luego de que él fuera ampayado por el programa de 'Magaly TV la Firme' entrando a un hotel con una señorita que no era su esposa.

Fue el equipo de la popular 'Urraca' quienes abordaron a la modelo cuestionando su relación actual con el deportista pero en esta ocasión si se explayó sobre los detalles de su matrimonio en la actualidad.

"Muy bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios estamos todos bien, siempre problemas en toda familia. Bueno, sí, hay que seguir adelante, problemas siempre van a haber", afirmó mucho más tranquila y con una actitud positiva.

Por otro lado, los reporteros cuestionaron si todavía siguen entrenando juntos haciendo alusión al ampay de su esposo cuándo entró a un hotel con una amiga lejos de incomodarse la madre de familia aseguró que los dos siempre han realizado el deporte y lo siguen haciendo juntos.

"Siempre entrenamos, dos somos deportistas y hacemos bastante deporte. Gracias", agregó mantilla para luego retirarse evitando responder más preguntas sobre el difícil momento que le tocó vivir con el padre de sus hijos.

Es importante mencionar que a raíz del ampay inicialmente la pareja aseguró que se iban a dar un tiempo para pensar el futuro de su relación pese ellos fueron vistos yéndose de viaje en diversas oportunidades con sus hijos dejando entrever que estaban luchando por mantener a flote su matrimonio y afortunadamente así fue.

La modelo aseguró que tras la difusión el ampay tuvo que recurrir a ayuda psicológica ya que tenía que afrontar una presunta infidelidad mientras era conductora en un programa de TV.

"Claro que me sentí mal pero salía del programa, salía del canal y ahí es donde soltaba todo, no quería que me vean de esa manera", confesó Maju quien se refugio en el amor hacia sus hijos para levantar la cabeza y seguir con sus proyectos personales.

Maju Mantilla revela que necesitó ayuda psicológica tras ampay de su esposo

La conductora de televisión Maju Mantilla abrió su corazón en una reciente entrevista para el podcast de Mónica Delta, 'Habla serio'. En esta conversación, Maju habló sobre el ampay de su esposo Gustavo Salcedo en 2023. Confesó que este episodio afectó profundamente su estado emocional, llevándola a buscar ayuda psicológica para poder superar la situación.

La frustración por no aclarar lo ocurrido. La conductora también admitió que sintió mucha frustración por no haber aclarado lo que realmente ocurrió. Según Maju, la situación fue malinterpretada por muchos, pero decidió no entrar en detalles públicamente para evitar que el problema se agrandara.

"Mucha información suele malinterpretarse, una situación la pueden hacer polémica y pueden escandalizarla también. No es como un medio lo pinta, tú conoces cómo son las cosas, pero entrar a explicar las cosas es hasta peor", explicó.

A pesar de su decisión de no hablar del tema en su momento, Maju reconoció que esta elección le dejó un mal sabor de boca. Contó que no se sintió bien por la situación.

"Cuando no expliqué como debió ser, me sentí frustrada y eso también me ha hecho sentir mal", añadió, mostrando que no siempre es fácil dejar atrás este tipo de experiencias.

Actualmente, Maju Mantilla goza del amor de sus hijos, de su esposo Gustavo Salcedo con quien ha formado un matrimonio sólido y fuerte a pesar de los problemas que como pareja tuvieron que superar.