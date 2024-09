Johnny Silva, exnovio de Vanessa López, estrena lujoso Lamborghini de casi 400 MIL DÓLARES

Johnny Silva, ex pareja de Vanessa López, está nuevamente en el ojo del la tormenta pero esta vez no por sus problemas sentimentales con la modelo, sino por su última adquisición: un lujoso auto Lamborghini modelo huracán. Es así que, Magaly se preguntó de dónde sale tanto dinero para costear un automóvil valuado en casi $400,000.

Como se recuerda, no es la primera vez que Johnny Silva hace alarde de su gran su poder adquisitivo ya que en el pasado su exnovia Vanessa López hacía alarde de fajos de billetes e incluso intentó humillar a los reporteros de Magaly dándoles dinero para que no la graben.

Según el reportaje de 'Magaly TV, la firme', las pocas figuras públicas que tenían un auto de lujo en nuestro país eran Jefferson Farfán y el empresario Omar Macchi. Sin embargo, ahora se les ha unido Johnny Silva tras estrenar su lujoso Lamborghini de color negro.

Según el registro oficial, el Lamborghini huracán costó $388,276 y el empresario lo pagó al contado. Además, Jhony tiene otros automóviles como un Audi Q8 y un Volvo XC60, ambos valorizados en 100,000 soles y $60,000 respectivamente.

El reportaje también resalta la costosa adquisición ya que Jhony tiene una deuda de 1,650,889 soles en Infocorp. Enseguida, Magaly se mostró sumamente extrañada por la compra del Lamborghini ya que no se sabe de dónde proviene su dinero.

Asimismo, también se resaltó que la empresa de Jhonny Silva tuvo contrataciones con el Estado hasta el 2018 pero las ganancias no fueron las suficientes para comprar un Lamborghini de ese precio, por lo que Magaly nuevamente se mostró extrañada.

"Hemos buscado sus empresas y su socia es una señora que trabaja en un supermercado. Me parece raro, hay algo que no me cuadra aquí, ¿de dónde sale tanto dinero?", agregó.