¡Se sincera! Fabián Bustos habla por primera vez sobre la salida de 'Canchita' Gonzáles de Universitario

Christofer Gonzales se unió a Universitario de Deportes a comienzos del año como uno de los refuerzos destacados para el centenario del club. El mediocampista peruano fue presentado oficialmente en enero de 2024 como nuevo jugador del equipo crema, pero siete meses después, en agosto, el club anunció su salida en medio de controversias.

Desde su llegada a Ate, 'Canchita' fue objeto de críticas por parte de los hinchas debido a su bajo rendimiento. Ante ello, Fabián Bustos decidió hablar por primera vez sobre la salida de Gonzáles del plantel crema. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La salida de 'Canchita' Gonzáles del plantel de Universitario de Deportes ha dado de qué hablar, pues en su momento, el futbolista fue objeto de críticas de los hinchas por su bajo rendimiento. Tras ello, la dirigencia del club merengue optó por no contar con el mediocampista para el Torneo Clausura.

En ese sentido, Universitario de Deportes optó por lanzar un escueto mensaje comunicando la salida de 'Canchita' Gonzáles de Universitario de Deportes. Ante ello, el director técnico del equipo, Fabián Bustos, decidió pronunciarse sobre esta polémica salida del cuadro merengue.

En una entrevista para el podcast 'Y Uno Feliz', el entrenador argentino habló con franqueza sobre 'Canchita', afirmando que la presión relacionada con el centenario del club afectó al mediocampista de 31 años. Según Bustos, esta tensión impidió que Gonzales desplegara su verdadero nivel de juego.

"No saco mi responsabilidad, porque no es solamente que lo trajo la dirigencia, sino que yo estaba convencido porque es un jugador que yo lo enfrenté cuando estaba en Sporting Cristal y la verdad que el jugador era bárbaro. Yo siento que lo superó la situación mediática del centenario. No quiero hablar mal, pero es como que le costó esa situación y no pudo mostrar su juego, lo que es él", sostuvo.