Andrés Hurtado se habría operado sus partes íntimas, reveló Fernando Díaz: "Se practicó una balanoplastia"

Andrés Hurtado fue capturado de manera preliminar y durante el viernes asistió a su audiencia de control de identidad, presidida por el juez Juan Carlos Checkley. Esta audiencia es la primera de varias diligencias previstas tras su detención por un periodo de siete días.

Tras ello, el periodista Fernando Díaz mostró en sus redes sociales el informe del médico legista indicando los detalles de la intervención quirúrgica a la que se sometió el conductor de televisión de Panamericana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) el periodista Fernando Díaz reveló que, según el médico legista, el conductor Andrés Hurtado se sometió a una balanoplastia. Dicha operación, según los especialistas consultados, puede resolver desde una "fimosis" hasta un "agrandamiento de miembro".

La clínica Novo Q ha compartido detalles sobre la reciente cirugía del exconductor Andrés Hurtado. En un comunicado, la clínica explicó que, como parte de su responsabilidad médica, están comprometidos a atender a cualquier persona que requiera una intervención quirúrgica. Asimismo, informaron que el recordado cómico Chibolín fue tratado por el área de urología, pero enfatizaron que los detalles del procedimiento son privados y no pueden brindar más información al respecto.

Según los reportes, después de ser informado sobre sus derechos, Andrés Hurtado expresó su preocupación por el uso de los videos registrados durante su detención. En respuesta, la fiscal superior responsable del operativo le aclaró que dichas grabaciones eran parte de los procedimientos oficiales de la investigación.

"Si decidimos realizar la detención aquí, en la habitación de la clínica, debe quedar registrado con fotografías en el acta y en el expediente cómo se llevó a cabo la intervención, ya sea que permanezca aquí o sea trasladado", detalló la fiscal.

Cuando le informaron sobre un posible traslado, Chibolín insistió en que no podía moverse debido a una cirugía reciente. Para respaldar su afirmación, ofreció bajarse los pantalones y demostrar su condición.

"No puedo moverme... entonces haz una cosa, apaga la cámara y yo me bajo el pantalón para demostrarlo...", comentó Andrés Hurtado. La fiscal rechazó la propuesta de inmediato, subrayando que no deseaba comprometer su privacidad. "No quiero afectar su intimidad. Solo necesito que quede constancia de que usted estuvo en una cama", añadió.