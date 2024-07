Así celebró Yarita Lizeth su 14 aniversario de trayectoria musical: "Gracias a Dios seguimos adelante"

Yarita Lizeth es una de las artistas peruanas más queridas dentro de la música andina a nivel internacional. El último fin de semana, la cantante celebró a lo grande sus 14 años como solista y el público lo disfrutó.

¡Festejó su 14 aniversario!

La cantante Yarita Lizeth es una artista que ha trabajado en alcanzar sus sueños en el mundo artístico desde muy pequeña. El pasado sábado 29 de junio, la joven intérprete celebró en un gran concierto sus 14 años como solista junto a todo su público en Lima.

En este concierto, la intérprete de "Corta venas" deleitó al público cantando varios de sus clásicos, acompañada de grandes agrupaciones como Antología, Primerísima del Perú, entre otros más. Además, en el escenario fue acompañada por sus seres queridos y su esposo Patrik Lundberg que llevó la torta para que soplara las velas de sus 14 años como solista.

"No es fácil, es un poco difícil diría yo. Hay muchas piedras en el camino, pero gracias a Dios seguimos adelante, seguimos por ustedes con la frente en alto y con los pies bien puestos en la tierra como dicen", dijo la cantante de música andina antes de cerrar su concierto.

Luego, la artista Yarita Lizeth Yanarico cantó el tema "Mentiras" para finalizar el gran concierto a pedido del público. Sin duda, la joven cantante de música andina realizó un show impresionante en el Complejo Santa Rosa en Santa Anita, llevándose los aplausos de sus seguidores y volviéndose viral en las redes sociales.

Más de Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth es oriunda de Juliaca, inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: "Corta Venas", "No Vas a Cambiar", "Mis Cuernos", "Solo Tú", "Amor No Correspondido"2, "Amigo", "Nunca me Dejes Cholito", entre otros más.

La 'Chinita del Amor' saltó a la fama en Bolivia y luego a países de Europa, realizando giras internacionales. Además, fue reconocida por Bolivia con el Galardón Destacados 2024. En 2022, Yarita Lizeth se consolidó como una de las cantantes del folclor más importantes del sur del país. Actualmente, la cantante se encuentra casada con Patric Lundberg y se casó en Suecia el año pasado.

Entre su música, presentaciones y giras internacionales, Yarita Lizeth supo invertir sus ganancias en otros emprendimientos. La cantante es un próspera empresaria, recién casada, que sigue avanzando en su carrera musical y todos los aspectos de su vida.