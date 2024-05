Brunella Horna sorprende con peculiar confesión sobre su matrimonio: "Olvido que estoy casada"

Durante una conversación en el programa América Hoy sobre la posibilidad de participar en un reality fuera del Perú, Brunella Horna hizo una sorprendente confesión cuando Edson Dávila le preguntó si estaría dispuesta a dejar el país. Ella respondió afirmativamente, a pesar de estar casada y tener responsabilidades con su familia.

En ese sentido, la popular 'Brune' sorprendió a sus compañeros al revelar que suele olvidarse de un dato importantes en su vida. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Brunella Horna confiesa que se olvida que está casada

En el reciente programa de América Hoy, Brunella Horna sorprendió a sus compañeros de set con una peculiar confesión. Y es que ante la interrogante de Edson Dávila sobre si 'Brune' estaría dispuesta a dejar el país por irse a un reality, ella afirmó que sí.

Recordemos que actualmente la conductora del programa magazine se encuentra casada con Richard Acuña y tiene un hijo con él. En ese sentido, luego de su respuesta se percató que no podría salir del país ya que tiene una vida aquí. "(¿Aceptarías?) Me voy pues! Ay no, ya no puedo, yo digo me voy...me olvido que estoy casada y con hijo", sostuvo Brunella Horna.

Recordemos que la relación de Brunella Horna con Richard Acuña se consolidó en enero del 2023, pues se casaron en medio de una gran celebración. Además, la rubia conductora dio a luz a su primer bebé poco tiempo después. Ahora ambos se lucen más enamorados que nunca y no dudan en compartir sus románticos momentos con sus seguidores en redes sociales.

Le dedicó emotivas palabras a su esposo

Durante el primer aniversario de Brunella Horna y Ricard Acuña, la conductora de televisión le dedicó unas emotivas palabras a su esposo como señal del amor que siente por él. Además, reconoció que él siempre estuvo a su lado para apoyarla.

"Feliz aniversario amor mío. Ya pasó 1 año del día más insuperable de mi vida, la boda de nuestros sueños salió mejor de lo que esperábamos. Nuestro primer año ha sido lleno de bendiciones porque llegó nuestro bebé que tanto pedíamos", comenzó diciendo la rubia conductora de América Hoy.

"No fue fácil, pero siempre te tuve a mi lado dándome fuerzas para lograrlo y ahora pasamos nuestro aniversario, los 3, más felices que nunca. Te amo, juntos, en las buenas y en las malas", finalizó Brunella Horna en su emotivo mensaje para su esposo Richard Acuña.