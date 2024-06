Austin Palao y su fuerte confesión sobre el tipo de relación con Flavia Laos: "Lo más saludable para ambos"

En una entrevista reciente en 'Magaly TV La Firme', Austin Palao compartió detalles sobre su situación actual con su exnovia, Flavia Laos. Recordemos que la pareja decidió terminar su relación en noviembre de 2023, después de más de un año juntos. Desde entonces, cada uno ha seguido su propio camino, concentrándose en sus carreras.

Ante los rumores de una presunta nueva relación entre Flavia Laos y Nicola Porcella, el exchico reality Austin Palao decidió abrirse y contar más detalles al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Qué tipo de relación tiene Austin Palao con Flavia Laos?

Desde un inicio, la relación entre Flavia Laos y Austin Palao parecía sólida, pues se mostraban románticos en sus redes sociales. Sin embargo, con el tiempo, las discrepancias internas comenzaron a surgir, lo que finalmente condujo a su separación.

Aunque se notaba cierta distancia mucho antes del anuncio oficial, pasaron varios meses antes de que ambos confirmaran públicamente que ya no estaban juntos. Según Palao, estas diferencias eran irreconciliables y tomaron la decisión de separarse en buenos términos.

Durante la entrevista, Austin Palao explicó que actualmente no tiene contacto con Flavia Laos. "No, ya no (hablo con ella), propio de una ruptura, creo que lo más saludable para ambos casos es cortar por lo sano y en su totalidad", dijo.

Según el exchico reality, la decisión que tomaron es la forma más adecuada de manejar la situación y permitir que ambos sigan adelante sin conflictos ni malentendidos. Además, expresó sus mejores deseos para la carrera de Flavia, enfatizando la importancia de mantener el respeto y la amabilidad a pesar del fin de su relación.

¿Es amigo de Nicola Porcella?

Durante una entrevista reciente en 'Magaly TV La Firme', a Austin Palao, quien en la actualidad está enfocado en su carrera internacional como cantante urbano y participante en programas de convivencia en países como Chile y México, se le preguntó sobre su relación con Nicola Porcella.

La reportera de Magaly Medina no dudó en consultarle sobre Nicola Porcella, quien ha sido visto muy cerca de la expareja de Palao, Flavia Laos, durante su estancia en México. Este acercamiento ha suscitado especulaciones, especialmente después de que Porcella y Laos fueran fotografiados aparentemente besándose en una discoteca.

Austin Palao descartó la idea de considerar a Nicola Porcella como un amigo. A pesar de reconocer que pasaron muchos años trabajando juntos en programas de competencia televisiva, dejó en claro que no mantienen una relación de amistad. "Le pongo bastante valor a la etiqueta de un amigo... Nicola es una persona con quien he compartido bastantes años de trabajo", expresó.

La reportera de Magaly Medina, insistente, preguntó directamente a Austin si Nicola no es su amigo. Palao reafirmó su postura, indicando que no lo considera como tal, aunque reconoce que Porcella es una persona amigable: "Digamos ha sido un compañero por bastante tiempo y que hay buena onda".