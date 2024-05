¡Boquiabiertos! Andrea San Martín se somete a retoquito y advierte: "No se asusten"

Andrea San Martín se encuentra dando la hora y es que tras reducirse algunas medidas para lucir más regia que nunca ahora la empresaria ha sorprendido tras revelar que se hizo un nuevo retoquito, sutil pero significativo para ella.

La empresaria ha anunciado mediante sus redes que decidió volver a someterse a un cambio físico en su imagen, anteriormente ya lo había hecho por lo que consideró que ya era hora darse un gustito.

Dispuesta a todo

Andrea San Martín nuevamente ha dejado a sus seguidoras con la boca abierta y es que la 'ojiverde' a pesar de ya lucir una figura de infarto gracias al retoquito estético que se sometió hace algunos meses.

Ahora la madre de familia contó en sus redes que iba a someterse a un cambio y se trataría de una micro pigmentación de labios que suele hacerse cada cierto tiempo.

Inicialmente, la empresaria asustó a sus fans ya que no se dejaba de tapar los labios en sus historias, sin embargo, mostró los resultados a pocos minutos de haberse sometido a la micro pigmentación.

"El año pasado me la hice y me la pedí en un tono súper natural. Al inicio queda más intenso como cuando te haces las cejas y después de unos días queda el color natural", escribió Andrea.

Andrea San Martín se hace retoque

Lo que si causó impresión y hasta risas fue cuando Andrea quiso enseñar como habían quedado sus labios, sin embargo, sus esfuerzos eran en vano ya que a duras penas podía hablar por el hinchazón de la anestesia.

"Siento que no puedo hablar, no se asusten. No puedo hablar bien porque todavía tengo la anestesia, obviamente tienen que ver el final en unos tres días", dijo Andrea.

La madre de familia invitó a sus seguidoras a probar esta técnica que a ella le ha funcionado y aconsejó siempre elegir un tono natural de acuerdo al color de piel de cada mujer.

Andrea San Martín lanza su recetario de 'Loncheritas' virtual

Andrea San Martín no deja de sorprender con uno más de sus emprendimientos a favor de todo su público seguidor y es que esta vez la modelo lanzó su primer recetario virtual llamado Ebook Loncheritas: 40 recetas para los engreídos de la casa, libro donde cocinarles a los menores en casa será mucho más sencillo.

Hace ya algunos días atrás Andrea había anunciado este nuevo proyecto que pronto vería la luz después de unos meses de trabajo desde la preparación de cada plato hasta el apoyo de sus hijas en este nuevo emprendimiento culinario.

"Después de 8 años siendo mamá 🤍 y con una comunidad hermosa de 1.2 millones de seguidores orgánicos quienes fueron parte de este proyecto, impulsándome a lanzar mi prime e-Book virtual con las tan famosas "loncheritas", dijo en su mensaje.





En la publicación anunciaba que el lanzamiento sería el pasado 28 de abril donde el recetario ya estaría a disponibilidad de quien lo desee previo pago en la web.

"Recordarles que al ser un libro virtual podrán obtenerlo a nivel nacional e internacional así como también serán acreedoras de unos cupones exclusivos que se encuentran dentro de éste", agregó.

Asimismo, diversos seguidores de la empresaria le desearon lo mejor en este nuevo proyecto que recién empieza y que ya está dando frutos por los diversos pedidos que le vienen haciendo en redes.