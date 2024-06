Brenda Carvalho y 'Vaguito' presentarán "El Gran Circo Estelar" en Mall del Sur: Conoce los detalles

Estamos a pocas semanas de empezar la temporada circense y la animadora infantil Brenda Carvalho será la encargada, junto con Vaguito, de presentar "El Gran Circo Estelar" en el Mall del Sur. Te contamos cómo pedir las entradas y todos los detalles de este espectáculo.

Es la primera vez que Brenda Carvalho estará presente en un circo, ya que es una de las animadoras infantiles más reconocidas a nivel nacional y cuenta con un gran público que le quiere. Brenda es una estrella en redes sociales y su debut será en "El Gran Circo Estelar", de la mano de un gran staff de bailarines, animadores y más.

Por su lado, Vaguito es la mascota más famosa de Internet y de la televisión peruana en los últimos años, debido a su película que conmovió a millones de peruanos en la salas de cine recientemente. Ambos se embarcarán en un viaje de ensueño y deleitarán al público con su magnífico espectáculo.

Brenda Carvalho y Vaguito

El espectáculo inicia este viernes 19 de julio y se llevará a cabo en la explanada del centro comercial Mall del Sur. Asimismo, las entradas pueden ser adquiridas en la web de Teleticket y actualmente tienen un descuento del 40%.

"Vaguito tendrá una misión de mucho amor e ilusión con el Gran circo Estelar. Estoy emocionada de comandar un viaje de ensueño con un mensaje muy bonito para toda la familia. Me siento feliz y honrada de hacer circo en Perú. Un país que siempre me ha recibido con los brazos abiertos y estoy segura que esta no será la excepción", indicó Brenda Carvalho.