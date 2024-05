Brunella Torpoco cuenta la complicación que tuvo en su parto: "Me tuvieron que hacer cesárea urgente"

Brunella Torpoco es una joven que se ganó el apoyo del público por medio de las redes sociales y por su talento musical. Ahora, la cantante se convirtió en madre hace algunos días y contó la razón por la cuál tuvo que hacerse una cesárea de urgencia.

Una complicación en el parto

La cantante Brunella Torpoco dio a luz a su primer hijo el pasado 17 de mayo y lo anunció muy emocionada por sus redes sociales. Han pasado ya varios días y sus seguidores han estado pidiendo que cuenta su experiencia. Ante ello, la artista decidió realizar un video contando todo lo que vivió.

"Algunos me están preguntando si tuve parto natural o cesárea y bueno, ya han pasado unos días desde el 17 que di a luz que ya me estoy recuperando poco a poco. Les voy a contar, di a luz por cesárea porque se me complicó un poquito y bueno, a última hora me tuvieron que hacer cesárea", cuenta al inicio Brunella.

Luego, revela cuál fue la causa de una cesárea de urgencia inmediata: "Fui hacerme la última ecografía a las 40 semanas y media por ahí, entonces no tenía líquido, había estado perdiendo líquido. Por decisión mía y del doctor, decidimos hacerme una cesárea urgente. Yo acepté también para que nada se me complique y para que el bebé nazca bien".

¡Todo salió bien!

Después, Brunella Torpoco revela que estaba muy nerviosa en el parte y la tuvieron que sedar, pero todo salió bien y recibió a su bebé muy feliz. También contó que se encuentra dando una lactancia materna exclusiva a su bebé: "Mi bebé está súper bien, come demasiado, estoy dando tetita. Le estuve dando fórmula, pero no le asentó muy bien, le estoy dando lactancia materna".

Finalmente, se sintió muy agradecida de que todo haya salido bien al final de su parto e invitó a sus fans a contar sus experiencias: "Yo quería dar parto normal, pero las cosas se complicaron, al final los bebés deciden como nacer. Doy gracias a Dios porque todo salió bien".

¡El amor de su vida!

Brunella Torpoco ha venido compartiendo por medio de las historias de sus redes sociales, cómo vive esta nueva etapa de maternidad. La salsera comenta que su pequeño retoño es muy tranquilo y hasta el momento, todo ha ido muy bien.

"Nunca me sentí tan completa, llegaste a mi vida para darle felicidad y paz. Gracias por elegirme como tu mamá, te amo hijo mío", escribió Brunella Torpoco en sus redes sociales dedicado a su hijito Emiliano. La joven se encuentra muy enamorada de su recién nacido y su pareja, una bella familia que han formado.