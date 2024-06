Bryan Torres explica su visita de madrugada a la casa de Samahara Lobatón: "Me dijo que se había caído"

Bryan Torres fue captado entrando a la casa de su expareja, Samahara Lobatón, en plena madrugada del 26 de junio. Por ello, el cantante decidió pronunciarse y explicar cuál fue el motivo por el cual visitó a la madre de su futura hija. Te contamos.

Bryan Torres cuenta por qué se quedó en casa de Samahara

Bryan Torres fue visto entrando a la casa de su ex, Samahara Lobatón, en la madrugada del 26 de junio. Ante esto, el cantante optó por hablar y explicar por qué visitó a la madre de su futura hija a altas horas de la madrugada.

En una entrevista con "Amor y Fuego", Bryan Torres explicó por qué visitó la casa de Samahara Lobatón. Según el cantante, ella lo llamó porque había tenido un accidente en su casa.

"Está delicada ahorita. La he llevado a la clínica", contestó Bryan después cuando un reportero se acercó a preguntarle.

"Samahara me llamó y me dijo que se había caído de espaldas y que le dolía el cuerpo y todo lo demás. Obviamente, como yo dije, yo la voy a ayudar, voy a estar siempre ahí", comentó Bryan, vía llamada telefónica.

La visita y la polémica. Bryan fue visto saliendo de la casa de Samahara hasta la noche del día siguiente, el 27 de junio. Esto ha generado rumores sobre una posible reconciliación, aunque Bryan asegura que solo fue a ayudarla.

Cabe señalar que aunque Torres aseguró que Lobatón se encontraba en cama debido a la caída, pero esta fue vista haciendo compras.

"[Ahorita nosotros la vemos que está de compras y no la vemos mal] Por eso te digo, hoy día yo me he salido porque ella ya está bien", aclaró Bryan.

Reacción de Alexa Gutiérrez, la (ex)saliente de Bryan

Alexa Gutiérrez, quien estaba saliendo con Bryan, se mostró sorprendida y decepcionada al enterarse de la visita nocturna.

"Me dijo que le gustaba, incluso, me dijo que le gustaba desde mucho antes. Me invitó a Ica, me acuerdo", dijo Alexa.

Al saber que Bryan había estado en la casa de Samahara, decidió terminar su vínculo con él.

"Si vuelven sería una cosa de locos. Él me usó a mí, ya no hay nada, que sea feliz, que no le tiren la ropa de nuevo", expresó.

Bryan al respecto afirmó: "Alexa no me interesa. ¿Cuándo he salido? Esa está loca".

La visita de Bryan Torres a la casa de Samahara Lobatón ha generado mucha polémica y rumores de reconciliación. Mientras tanto, Alexa Gutiérrez ha decidido terminar su relación con Bryan tras enterarse de este ampay. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre este drama que tiene a todos hablando. ¡Hasta la próxima!