Bryan Torres y Samahara Lobatón habrían protagonizado nueva pelea: "Mi cara es muy expresiva"

Samahara Lobatón y Bryan Torres viajaron juntos a Argentina hace algunos días avivando los rumores de una posible reconciliación a pesar de que el cantante había afirmado en diversas oportunidades que no regresaría con la madre de su segunda hija.

Sin embargo, la parejita vuelve acaparar la atención de los medios luego de haber sido vistos presuntamente peleando en el aeropuerto y es que el rostro de la hija de Melissa Klug se veía muy molesto e indignado.

Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprendieron hace unos días luego de que la parejita de padres de familia alistara maletas directo a Argentina, país donde se presentó la orquesta de salsa del amigo de Jefferson Farfán.

Todo apunta y se rumorea que los dos se encuentran en el proceso de retomar su relación a pesar de los escándalos que han protagonizado durante su relación.

Es por ello que al parecer un nuevo escándalo se suma a la historia de esta parejita luego de que un usuario grabara a la influencer en una presunta pelea con Bryan, pues Samahara evidenciaba un rostro molesto mientras conversaba con el artista.

A pesar de que no se ha confirmado de que se trate de una pelea todo apuntaría que si debido a la tensa conversación en la que fueron captados.

Cabe resaltar que hace un par de día la influencer aseguró que la reconciliación se daría 'poco a poco' confirmando que si tienen planes de volver a formar una familia.

Diversos cibernautas se han mostrado en contra de esta relación ya que consideran que es un ambiente tóxica para las hijas de Samahara quienes podrían estar expuestas a las posibles peleas que podrían tener ambos.

"Ayuda psiquiátrica para ese par urgente", "No les doy ni una hora", "Y este chico que siempre sale diciendo que no la quiere, que no va volver con ella y ahora esto", "Los masoquistas en persona", comentaron algunos en redes.